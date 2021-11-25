Kiralık villa için tatilciler Yazlıkcım’ı seçti!

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Kiralık villalara talepler artıyor

İzole tatil anlayışının yaygınlaşması, villa kiralama hizmetlerine ilginin de artmasını sağlıyor. Yeni evlenen çiftler, kalabalıktan uzak baş başa bir tatil istedikleri için havuzlu lüks villalar kiralıyor. Öte yandan geniş aileler için de en iyi tercih, konforu lüksle birleştiren villalar. Şehrin gürültüsü ve stresinden uzaklaşmak isteyen kişiler için en ideal tatil seçeneği villa kiralama.

Lüks ve konfor bir arada

Lüks mobilyaları, eğlenceli vakit geçirmeyi mümkün kılan oyun seçenekleri ve muhteşem havuzuyla kiralık villalar, lüks ve konforun bir arada olduğu çok özel konaklama seçenekleri arasında yer alıyor. Bu nedenle stresten uzak ve konforlu bir tatil isteyenler villa kiralama hizmetlerinden yararlanıyor.

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Misafirlerin keyifli tatili her şeyden önemli

Keyifli bir tatil için her şeye sahip olan kiralık villalar, misafirlerin gözlerden uzak muhteşem bir tatil deneyimi yaşamasını sağlıyor. İslamlar, Kalkan, Üzümlü, Patara, Sarıbelen, Kaş, Demre, Fethiye, Göcek ve Bodrum olmak üzere 10 farklı destinasyonda 900’dan fazla villada muhteşem bir konaklama seçeneği sunan Gencer, “Misafirlerin keyifli tatili bizim için her şeyden önemli. Bütün çalışmalarımızı, misafirlerimizi ve onların huzurunu düşünerek gerçekleştiriyoruz.” sözleriyle hizmetlerinden bahsetti.

Kolay rezervasyon işlemleri

https://www.yazlikcim.com.tr, 10 farklı destinasyonda 900’dan fazla villa seçeneği sunuyor. Sitede yer alan villalar ve villa özellikleri detaylı bir şekilde incelenebilir. Ayrıca filtreleme seçenekleriyle zahmetsizce arama yapabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz villa seçeneklerine ulaşarak tatilinizi planlayabilirsiniz. Yazlıkcım13045 sicil numarasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş A grubu bir seyahat acentesidir. Daha fazla bilgi için www.yazlikcim.com.tr sitesine giriş yapabilir, konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz.

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