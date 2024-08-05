Kabadayı: Avrupa’nın en büyük konut pazarıyız

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Faiz oranlarının yüksekliği ve krediye erişim sorunları nedeniyle azalan konut piyasası hakkında konuşan İnanç Kabadayı, “Gayrimenkul, gelişmiş veya gelişen tüm ekonomilerde temel barınma veya yatırım araçlarından birisi. Bunu bilen ve kendi pazarını canlandırmak isteyen keza uluslararası gayrimenkul yatırımcısını çekmek isteyen ülkeler de birbiriyle yarışıyor. Türkiye’nin bu yarıştan da kopmaması lazım ancak verilere baktığımızda bu yıl geride kaldık” değerlendirmesinde bulundu.

2025’te faizlerin düşmeye başlayacağını ve konuta yönelik ilginin ihtiyaç kaynaklı artacağını öngördüklerini belirten Kabadayı, “Hazırlıklarımızı buna göre de yapıyoruz. Türkiye’de hem konut üretimi hem kentsel dönüşüm işlerimiz için hazırlıklarımızı tamamlarken, yurtdışında da belli ülkelerde süreçlerin sonuna yaklaşıyoruz” diye konuştu.

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Halka arz konusunda ilk adımı başarıyla tamamladıklarını ifade eden İnanç Kabadayı, “Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı dönüşüm iznini 21 Aralık 2023'te aldık. Bu izin ile birlikte, halka arz sürecinin ilk adımını da atmış olduk. Şimdi de halka arzın hazırlıklarını tamamlıyoruz. Halka arz için toplanan geliri, ağırlıklı projenin inşasında kullanacağız. Halka açılmasını hedeflediğimiz EgeYapı GYO ile temettü dağıtmayı da hedefliyoruz” dedi.