Her ilde olma hedefimizi 2022’den 2021’e çektik

Tüm bu sebeplerle gayrimenkul sektörünün pandemiye rağmen hareketli olduğuna vurgu yapan Häfele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Bu sene bayi ağımızı genişletmek ve daha ulaşılabilir olmak için yoğun yatırım yapıyoruz. Çok kuvvetli stoklarımız, çok geniş ürün programımız ve her bütçeye uygun ürünlerimiz ile yoğun bayi başvuruları alıyoruz. Tahmin ve beklentimizin çok üzerinde bir hız ile büyüyoruz. Her ilde olma hedefimizi 2022 yılından 2021 yılına çektik muhtemelen son çeyrekte hedefe ulaşmış oluruz.” dedi.

Konut sektörünün yeniden yapılandığına dikkat çeken Uytun, “Evde geçen zaman artıkça evdeki detaylar artık sorgulanır, aranılır oldu. Yeni konutlar sabit mobilyalarda bu yüzden Hafele Concepti tercih ederek fark yaratıyorlar. Tüm ulusal markalar fikri satın aldı. Numune daireler birbiri ardına hayata geçiyor. Türkiye’deki genç nüfus, deprem bölgesinde olmak gibi durumlar da yeni konuta olan ihtiyacı sabit tutuyor. Dolayısıyla Covid ertesi performansımız büyüme yönünde olur. Artık tüm müteahhitlerin ana odağında, numune daireyi çok güzel yaparak satış hızını artırmak var. Biz de onlar ile beraber son kullanıcıların evlerdeki deneyimini geliştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Artık mutfak, banyo ve giyinme alanlarındaki sabit mobilyalarda da gardırop ve vestiyer gibi hareketli mobilyalarda kalite kriteri artık işlevsel donanımlar ve şık aksesuarlardan oluştuğuna dikkat çeken Uytun, “Häfele olarak ev yenilemelerindeki bu tür ihtiyaçlar bize bir ivme kazandırdı. Şimdi bunu babalar günü özelinde de hissediyoruz. Biliyoruz ki bazı babalar hem teknolojiyi çok yakından takip ediyor hem de konforundan asla taviz vermiyor.” ifadelerini kullandı.

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