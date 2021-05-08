Genç sanayici Erçin Polat “Yeni Mimari Yapılarda Cam, Çelik ve Alüminyum Başrolde”

SPONSORLU İÇERİK

Polatoğlu Metal A.Ş Genel Müdürü Erçin Polat “Yeni yüzyılın mimari tasarımlarında cam, çelik ve alüminyumu başrolde görmekteyiz. Geleneksel yapılardan modern yapılara geçilmesinin ardından cam, çelik ve alüminyuma olan talep olağanüstü artış gösterdi. Ancak gelen zamlardan sonra maliyetlerimiz de çok arttı. Artık zamlanan fiyatlara yetişmekte zorlanıyoruz. Fiyatlara gelen zamları düşündüğümüzde sadece Dolarda meydana gelen yükselmeyle bu zam oranlarını açıklamak yetersiz kalıyor. Çünkü Dolar % 40 oranında yükselirken, cam, çelik ve alüminyum % 100 den fazla zamlandı. Bu zamların arkasında başka nedenler de var. Bu sebepler detaylı ve ivedilikle araştırılıp sanayicinin bu konuda düştüğü duruma çare bulunmalı” sözleriyle konuya ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Özellikle pandemi döneminde devletlerin olağanüstü kararlar almaları gerektiğini savunan Erçin Polat, “Pek çok ürünün zammı hammadde ile ilgili yaşanan sıkıntılara dayanıyor. Oysa biz hammadde ihracatında ilk sıralarda yer alıyoruz. Kendi sanayicimizin hammadde ihtiyacı varken, neden bu hammaddeyi ihraç ediyoruz? İhraç ettiğimiz pek çok ham maddeyi daha sonra çok daha yüksek meblağlar ödeyerek tekrar ithal ediyoruz. Bu durumda öz kaynaklarımızın boşa harcanmasından tutun döviz yükselişlerine kadar giden sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu gibi hammadde darboğazı yaşanması muhtemel olan pandemi gibi olağan üstü zamanlarda devletler de olağanüstü kararlar almalı. Hammadde ihracatına kısıtlama getirilmeli. İlk önceliğimiz ülke içindeki inşaat ürünleri üreten sanayicimizin ihtiyaçlarını karşılamak olmalı” dedi.

İlandır

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara