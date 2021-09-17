Ezza Panorama Bodrum ile flamingolara komşu olma fırsatı

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Panorama Bodrum lüks tasarım, konfor, fonksiyonellik ile ulaşılabilir fiyatları birleştiren bir yaşam alanı olarak planlandı. Proje 280 daireden oluşuyor ve her daire en geniş haliyle deniz manzarasına sahip. Bahçeli, huzurlu ve deniz manzaralı yazlıklar yeşPanorama Bodrumilin ve denizin buluştuğu bir bölgede konumlanıyor.

Bodrum’un doğa harikası Boğaziçi lagünü yazlıklara ender bulunan bir manzara oluşturuyor. Lagün, denizin oval bir alan açarak karanın içlerine doğru ilerlemesiyle oluşmuş doğal bir alan. Lagünü çevreleyen yeşil tepeler ve denizin ortasındaki geleneksel taş yapı büyüleyici bir ortam oluşturuyor. Burası aynı zamanda kuşların göç yolları sırasında durduğu yerlerden biri ve yazlıkların sahipleri birçok ender görülen kuşla komşu olacak.

Panorama Bodrum bu harika denize sadece 2 dakikalık mesafede yer alıyor. Ayrıca bulunduğu konum itibarıyla, kalabalıktan uzaklaşmak ve doğanın tadını çıkarmak için de hayatın merkezinden uzak kalmamak için de avantajlı. Şehir merkezine ve Bodrum Milas Havalimanı’na 10-15, Güvercinlik’e 4, Milas’a 20 dakika mesafede konumlanıyor.

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Projeyi özel kılan bir diğer özellik ise sağlık açısından güvenli yaşam olanakları sunması. Önümüzdeki yıllarda devam edeceği beklenen salgın koşulları nedeniyle, sağlık açısından güvenli yaşam en önemli beklenti haline geldi. Kalabalık şehirler ve otellerden çok Bodrum’un sakin ve güvenli, geniş alanlara sahip yerleri bu ihtiyacı karşılıyor. Proje kalabalıktan uzak doğal ortamın içinde modern ihtiyaçları karşılayan yazlıklar oluşturuyor. Bu hem yazlıkçılar hem yatırımcılar için avantajlı bir proje olmasını sağlıyor.

Ezza Şirketler Grubu Kimin?

Bodrum’un yazlık yatırımlarının son 10 yılda İstanbul gibi büyük şehirlere göre daha hızlı gelir getirdiği biliniyor. Bu nedenle gözler yarımadanın güzide alanlarına çevrilmiş durumda. Bodrum’un yükselen trendi Boğaziçi bölgesi doğru projelerle birleştiğinde büyük bir fırsat potansiyeli taşıyor.

Ezza Şirketler Grubu CEO’su Volkan Selçuk: ‘’Ezza Panorama Bodrum yazlıkçıların konforlu, iyi tasarlanmış, müstakil ev taleplerini karşılayan ve avantajlı konumuyla öne çıkan bir proje. Yılların deneyimiyle Ezza Şirketler Grubu, Bodrum’a bir değer daha kazandıracak yeni projesinin sakinlerine ve yatırımcılarına avantajlı fiyat imkânları sunuyor.’’ dedi.

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