Ezza Panorama Bodrum ile flamingolara komşu olma fırsatı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Sağlık Bakanlığından yeni karantina kararı: Negatif ve aşılı temaslıya izolasyon yokSon dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karantina kararı: Negatif ve aşılı temaslıya izolasyon yok#Sağlık Bakanlığı
TCMB, reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişikliğe gittiTCMB, reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişikliğe gitti#Dolar
Dizi setini kasıp kavurdu, çareyi karakterini öldürmekte buldularDizi setini kasıp kavurdu, çareyi karakterini "öldürmekte" buldular#Patrick Dempsey
Antalyada sitede köpek besleyen Başaslan çiftine palalı saldırıda yeni görüntüAntalya'da sitede köpek besleyen Başaslan çiftine palalı saldırıda yeni görüntü#Antalya
Frankurt - Fenerbahçe maçında VARın atladığı ihlal Galatasarayın Lazio zaferi ve o kritik gol...Frankurt - Fenerbahçe maçında VAR'ın atladığı ihlal! Galatasaray'ın Lazio zaferi ve o kritik gol...#Uefa Avrupa Ligi
Türkiye güzeli Dilara Korkmaz’dan ‘torpil’ tepkisiTürkiye güzeli Dilara Korkmaz’dan ‘torpil’ tepkisi#Dilara Korkmaz
Son dakika: Putinden flaş Afganistan açıklamasıSon dakika: Putin'den flaş Afganistan açıklaması#Putin
Son dakika... 7 kişiyle geldiler, polisi duyunca kaçtılar İşte dev borsada yaşananların perde arkasıSon dakika... 7 kişiyle geldiler, polisi duyunca kaçtılar! İşte dev borsada yaşananların perde arkası#Çiçek
Haftalar önce kasırgada kayboldu... Korkunç şüphe: Kemikleri timsahın karnından çıktıHaftalar önce kasırgada kayboldu... Korkunç şüphe: Kemikleri timsahın karnından çıktı!#Ida Kasırgası
BALda yeni sezon 30-31 Ekimde başlayacakBAL'da yeni sezon 30-31 Ekim'de başlayacak#Bölgesel Amatör Lig
HABERLEREkonomi Haberleri Emlak Haberleri

Ezza Panorama Bodrum ile flamingolara komşu olma fırsatı

#Sponsorlu İçerik#Panorama Bodrum#Ezza Şirketler Grubu
Ezza Panorama Bodrum ile flamingolara komşu olma fırsatı

Ezza Şirketler Grubu yeni projesi ile Bodrum’da yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Panorama Bodrum 2021 yılının sonunda hayata geçmeye hazırlanıyor. Bu yeni yazlık projesi ile flamingolara komşu, geniş deniz manzaralı ve bahçeli yazlıklar hayata geçecek.

Haberin Devamı

Panorama Bodrum lüks tasarım, konfor, fonksiyonellik ile ulaşılabilir fiyatları birleştiren bir yaşam alanı olarak planlandı. Proje 280 daireden oluşuyor ve her daire en geniş haliyle deniz manzarasına sahip. Bahçeli, huzurlu ve deniz manzaralı yazlıklar yeşPanorama Bodrumilin ve denizin buluştuğu bir bölgede konumlanıyor.

Bodrum’un doğa harikası Boğaziçi lagünü yazlıklara ender bulunan bir manzara oluşturuyor. Lagün, denizin oval bir alan açarak karanın içlerine doğru ilerlemesiyle oluşmuş doğal bir alan. Lagünü çevreleyen yeşil tepeler ve denizin ortasındaki geleneksel taş yapı büyüleyici bir ortam oluşturuyor. Burası aynı zamanda kuşların göç yolları sırasında durduğu yerlerden biri ve yazlıkların sahipleri birçok ender görülen kuşla komşu olacak.

Panorama Bodrum bu harika denize sadece 2 dakikalık mesafede yer alıyor. Ayrıca bulunduğu konum itibarıyla, kalabalıktan uzaklaşmak ve doğanın tadını çıkarmak için de hayatın merkezinden uzak kalmamak için de avantajlı. Şehir merkezine ve Bodrum Milas Havalimanı’na 10-15, Güvercinlik’e 4, Milas’a 20 dakika mesafede konumlanıyor.

Haberin Devamı

Projeyi özel kılan bir diğer özellik ise sağlık açısından güvenli yaşam olanakları sunması. Önümüzdeki yıllarda devam edeceği beklenen salgın koşulları nedeniyle, sağlık açısından güvenli yaşam en önemli beklenti haline geldi. Kalabalık şehirler ve otellerden çok Bodrum’un sakin ve güvenli, geniş alanlara sahip yerleri bu ihtiyacı karşılıyor. Proje kalabalıktan uzak doğal ortamın içinde modern ihtiyaçları karşılayan yazlıklar oluşturuyor. Bu hem yazlıkçılar hem yatırımcılar için avantajlı bir proje olmasını sağlıyor.

Ezza Şirketler Grubu Kimin?

Bodrum’un yazlık yatırımlarının son 10 yılda İstanbul gibi büyük şehirlere göre daha hızlı gelir getirdiği biliniyor. Bu nedenle gözler yarımadanın güzide alanlarına çevrilmiş durumda. Bodrum’un yükselen trendi Boğaziçi bölgesi doğru projelerle birleştiğinde büyük bir fırsat potansiyeli taşıyor.

Ezza Şirketler Grubu CEO’su Volkan Selçuk: ‘’Ezza Panorama Bodrum yazlıkçıların konforlu, iyi tasarlanmış, müstakil ev taleplerini karşılayan ve avantajlı konumuyla öne çıkan bir proje. Yılların deneyimiyle Ezza Şirketler Grubu, Bodrum’a bir değer daha kazandıracak yeni projesinin sakinlerine ve yatırımcılarına avantajlı fiyat imkânları sunuyor.’’ dedi.

Sponsorlu İçerik

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sponsorlu İçerik#Panorama Bodrum#Ezza Şirketler Grubu