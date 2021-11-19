‘Bronz Stevie’ ödülü Türk şirkete

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Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “Bu iki değerli ödülün depremzede çocuklarımızın ve üniversiteli gençlerimizin hayatına dokunan, onların geleceğini şekillendiren çalışmalarımıza verilmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Sosyal sorumluluk projelerimizin uluslararası alanda saygın ödüllere layık görülmesi bizi daha da motive ediyor. Rönesans Holding olarak, bundan sonra da çocuk ve gençlerimizi desteklemeye, onlara her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz” dedi.