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Anıl Ulaş Övençoğlu: “Realtor Turkey Real Estate İzmir ofisini açtık”

#Sponsorlu İçerik#Realtor Turkey Real Estate İzmir#Anıl Ulaş Övençoğlu
Anıl Ulaş Övençoğlu: “Realtor Turkey Real Estate İzmir ofisini açtık”

Anıl Ulaş Övençoğlu tarafından kurulan yüzde 100 yerli sermayeli gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı şirketi Realtor Turkey, İzmir ofisini açtı.

Türkiye’nin son yıllarda en hızlı büyüyen gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı şirketi Realtor Turkey, Ege Bölge Müdürlüğünü kurarak İzmir’deki ilk franchise ofisini açtı. Yabancı markaların hakim olduğu piyasada, yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile kurulduktan sonra faaliyetlerine güçlü şekilde devam eden sayılı şirketlerden bir tanesi olduklarını söyleyen Realtor Turkey Kurucusu Anıl Ulaş Övençoğlu, “Güven ilişkisine dayanan danışmanlık işinde, yerli bir marka olarak yılda 250’den fazla büyük hacimli ve rekor olarak kabul edilen işlem gerçekleştiriyoruz. Faaliyetlerimize başladığımız günden beri müşterimize sunduğumuz ‘ömür boyu güvenilir gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı’ ilkesiyle, bugüne kadar yurt içinde ve dışında sayısız projeye imza attık. Tüm bunların neticesinde markamıza olan güven duygusu ve gelen talepler sonucu yatırımcılarımızla Realtor Turkey Real Estate Ege Bölge Müdürlüğünü kurduk. Müdürlüğe bağlı olarak ilk franchise ofisimizi İzmir’de faaliyete geçirdik. Sektöre kazandırdığımız ‘ömür boyu güvenilir gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı’ düsturunu başta İzmir olmak üzere tüm Egeliler ile buluşturacağız. İş yapış şeklimizle sadece insanları doğru danışmanlıkla tanıştırmakla kalmayacak piyasadaki birçok kurumun da hizmet kalitesini yükseltmesini sağlayacağız.” dedi.

Anıl Ulaş Övençoğlu: “Realtor Turkey Real Estate İzmir ofisini açtık”

Türkiye’nin birçok noktasından franchise teklifleri aldıklarına dikkat çeken Realtor Turkey Kurucusu Anıl Ulaş Övençoğlu, kurumsal ve sürdürülebilir bir model yaratmak amacıyla teklifleri hassas şekilde incelediklerini belirtti.

Hedef; Türkiye’den global bir marka çıkartmak

Sektördeki yanlış uygulamaların tüketicide olumsuz algı bıraktığına dikkat çeken Anıl Ulaş Övençoğlu, “Geçmişten gelen mevcut işleyiş ve sadece para odaklı bakış açısı tüm sektöre zarar verdi. Bu nedenle Türkiye piyasasına birçok yabancı sermayeli emlak danışmanlık şirketi giriş yaptı. Fakat bu yabancı sermayeli şirketler, gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı sektörünü arzulanan kalite düzeyine yükseltemedi. Realtor Turkey Estate olarak biz kendi kalite standartlarımızı oluşturarak yeni bir model yarattık. Yatırımcıyla danışmanın uzun süreli birlikteliğine dayanan bu model ile yüzlerce kişiye yol gösterici olduk ve onların birikimlerini en doğru şekilde kullanmasını sağladık. Bugün hem Türkiye’de yatırım yapan yabancılara hem de yurt dışında yatırım yapan Türklere, gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı yapıyoruz. Hedefimiz; Türkiye’den global bir gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı markası çıkartmak.” dedi.


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#Sponsorlu İçerik#Realtor Turkey Real Estate İzmir#Anıl Ulaş Övençoğlu

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