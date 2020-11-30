Emlak vergisi son ödeme günü ne zaman?

Konut ve iş yeri sahiplerinin yılda iki taksit olarak ödediği emlak vergisi 2. taksiti, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği takvim üzerinden yatırılacak. Toplam 1 aylık bir süreç içerisinde yer gerçekleştirilen emlak vergisi 2. taksit ödemesi, belediyelere gerçekleştirilecek. Peki, emlak vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan takvime göre, Emlak vergisinin 1. taksit ödemesi 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti.

İkinci taksit, 1-30 Kasım tarih aralığında ödenebiliyor (EVK Md. 30). Ödemeler gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye yapılıyor. Süresinde yapılmayan ödemeler için aylık yüzde 1,40 oranında gecikme zammı hesaplanıyor.

KONUTU OLUP DA EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEKLER KİMLER?

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan:



* Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler * SGK’dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri) * Engelliler * Gaziler * Şehitlerin dul ve yetimleri indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar (EVK Md. 8).

VERGİ İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURUDA NASIL BULUNULUR?

Vergi indiriminden faydalanacaklar için düzenlenmiş formlar var. Kendi durumuna uygun olan formun doldurulup ilgili belediyeye başvurulması gerekiyor (İlgili formlar ve taahhüt belgesi, 38 ve 44 Seri No.lu Emlak Vergisi tebliğlerinin ekinde yayımlanmıştır).

“Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin tek meskenlerine ait form” ve “hiçbir geliri olmayanların tek meskenlerine ait taahhüt belgesi”



* “Tek meskeni olan (intifa hakkına sahip olanlar dâhil) emeklilere, dul ve yetimlere ait form”



* “Tek meskeni olan engellilere ait indirimli bina vergisi formu” ile “sağlık kurulu raporu”



* “Tek meskeni olan (intifa hakkına sahip olanlar dâhil) şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait formun” ilgili belediyeye verilmesi gerekiyor.

Geçmiş yıllarda belediyelere verilen form ve taahhütlerin, 2017’de tekrar verilmesi gerekmiyor. Sonradan tek konuta ilave yeni bir konut alınmışsa (veya indirim hakkını kaldıran diğer koşullar oluşmuşsa) bu kez her iki konut için de emlak vergisi ödenmesi gerekiyor.