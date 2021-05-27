Emlak vergisi ödeme ekranı 2021: E devlet ile vergi borcu nasıl ödenir? Emlak vergisi ödemelerinden kimler muaf? İşte detaylar

2021 emlak vergisi ödemelerinin ne zaman biteceği vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Taşınmaz mala sahip olan vatandaşlar, mayıs ayı devam ederken emlak vergisi son ödeme tarihine odaklandı. Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisi tek seferde ödenebileceği gibi iki taksitte de ödenecek. Emlak vergisi ödemeleri için son tarih 31 Mayıs olacak. İkinci taksitleri kasım ayında ödenen emlak vergi, banka hesabına havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ve E-Devlet üzerinden ödenecek.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emlak vergisi ödemelerinin ilk taksitleri için süre 31 Mayıs'ta sona eriyor.

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinin ödemeleri internetten de yapılabilecek.

İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir. Bunların dışında artık internetten ödeme yapmak da mümkündür.

Emlak vergisi ödemeleri birden çok çeşitli alandan yapılabiliyor. İnternetten işlem yapmak istemeyenler belediyeden işlem yapabilirler. Emlak vergisi ödeme banka şubelerinden de yapılabilir.

Online emlak vergisi ödemelerinde ise 3 farklı seçenek bulunuyor.

1- Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyenin banka hesabına havale ya da EFT yapabilirsiniz.

2- Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden de emlak vergisi ödeme işlemleri yapabileceğiniz alanlar arasında yer alıyor.

3- E-Devlet platformu üzerinden çeşitli vergi borçlarınızı da ödeyebilirsiniz.

Platformdaki “İnternet Vergi Dairesi” sekmesinden emlak verginizi de görüntüleyebilirsiniz.

E DEVLET EMLAK VERGİSİ ÖDEME EKRANI

KİMLER MUAF TUTULUYOR?

Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulur.

Ayrıca brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da hisse sahibi olanlar da vergiden muaf. Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabiliyor.

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