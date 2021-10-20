Dikkat: Milyonları ilgilendiriyor! 1 Kasım'da başlıyor... Ödemeyene cezası var

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emlak vergisi son ödeme tarihi için geri sayım başladı. Her sene ödenen emlak vergisi için ev, iş yeri, arsa, tarla, bağ, bahçe, yazlık ev gibi taşınmaz sahipleri bu sene 2. taksit ödemelerini gerçekleştirecekler.

Tek ya da iki taksit halinde ödenen bu vergi metrekare tutarlarında değişiklikler olabileceği için her yıl güncelleniyor. Vatandaşların bu noktada tutarları mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.

İsteyen kişiler emlak vergisi son ödeme tarihine kadar tahakkuk eden vergi borçlarını tek seferde ödeyebileceği gibi isteyen kişiler de taksitle ödeme yapma imkanından yararlanarak ödemelerini gerçekleştirebilecekler.

İLK KEZ ÖDEYECEKLER DİKKAT

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmeli.

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Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık ilk kez emlak vergisi ödeyeceklere uyarılarda bulundu:

- 2021 yılı içerisinde gayrimenkul satın alanların ödeme yükümlülüğü 2022 yılında başlıyor. Yani 2021 yılına ait emlak vergisi 2022 yılı içerisinde ödeniyor. Ödeme için gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye başvurarak başvurulmalı ve yılın son gününden önce beyanname doldurulmalı.

- 2021 yılında satın alınan bir mülk için sahip olunan tapu bedeli ve kimlik ile beraber mülkün bağlı bulunduğu ilçe belediyesine gidilerek beyanda bulunulması gerekiyor.

- Emlak vergisinden muaf olunan bazı durumlar bulunuyor. Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri bulunmayan emekliler, geliri olmadığını belgeleyenler, şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar, ile Gaziler, engelliler, vefat etmiş emeklilerin yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf tutulmuşlardır.

- Bu muafiyet durumu sadece konutlar için geçerlidir. Diğer mülk türleri muafiyetten faydalanamıyor. Muafiyetten yararlanmak için ilgili belediyelere gerekli evraklar ile başvuru yapılması gereklidir.

- Ayrıca muafiyet kapsamına giren kişilerin ücret, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, işyeri veya konut kira geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri türde bir gelir elde etmemesi gereklidir. Ancak 2021 yılı için 49 bin TL'yi geçmeyen gelirler muafiyetten faydalanmaya engel değildir.

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EMLAK VERGİSİ ORANLARI ALT TÜRLERE AYRILIYOR

Denge Gayrimenkul ödemelerle ilgili büyükşehir ve alt türlere dikkat çekerek, "Emlak vergisine esas değerlerin tespiti, Emlak Vergisi Değer Takdir Komisyonları tarafından yapılmaktadır. Emlak vergisi oranları, gayrimenkulün niteliğine göre, konut, arsa, arazi ve iş yeri gibi alt türlere ayrılıyor. Büyükşehir statüsüne sahip illerde emlak vergisi oranları büyükşehir niteliği olmayan illerin iki katı yüksek olarak uygulanıyor. Emlak vergisi oranı büyükşehir statüsündeki illerde binde 2; büyükşehir statüsüne sahip olmayan illerde ise binde 1 oranı üzerinden hesaplanmaktadır. İşyerlerine ait emlak vergisi büyükşehirlerde binde 4; büyükşehir niteliğine haiz olmayan illerde ise binde 2 oranıyla uygulanıyor. Arazi niteliğindeki gayrimenkuller için büyükşehirlerde binde 2, diğer belediyelerde ise binde 1 oranında vergi uygulanırken, arsalar için büyükşehirlerde emlak vergisi oranı binde 6, diğer şehirlerde ise binde 3 olarak hesaplanıyor" açıklamasında bulundu.

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EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANIYOR?

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, "2021 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı kanunun 44. Maddesinin 2.fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2020 yılına ait değerlerin 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 9,11/2=) yüzde 4,555 (dört virgül beş yüz elli beş) oranında artırılması suretiyle; 5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.227.000TL’yi aşan kısım için-Binde 6, 10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için 7.842 TL, fazlası için –Binde 6, 10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, için –Binde 10 olarak tespit edilmiştir" dedi.

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3 FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ

Emlak vergisi ödemesi gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye yapılmaktadır. Belediyelerin veznelerine gidilerek, EFT/Havale yoluyla ya da bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden kredi kartı ile ödeme yapılması mümkün. Gayrimenkul sahibinin gayrimenkulden farklı bir şehirde bulunması halinde, ödemeler tüm belediyelerden yapılabilir.

Bunun yanı sıra, Gelirler İdaresi Başkanlığı web sitesi (gib.gov.tr) üzerinden ve E-Devlet kapısı vasıtasıyla İnternet Vergi Dairesi üzerinden de yapılma imkânı bulunuyor. Öte yandan PTT şubelerinden, banka şubelerinden, bankaların internet şubelerinden ve cep telefonları üzerindeki mobil uygulamalardan da emlak vergisi ödenmesinin mümkün.

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Alp, "Online emlak vergisi ödemelerinde ise 3 farklı seçenek bulunuyor" dedi ve sıraladı:

1- Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyenin banka hesabına havale ya da EFT yapabilirsiniz.

2- Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden de emlak vergisi ödeme işlemleri yapabileceğiniz alanlar arasında yer alıyor.

3- E-Devlet platformu üzerinden çeşitli vergi borçlarınızı da ödeyebilirsiniz.

E-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak emlak vergisi ödeme işlemini gerçekleştirebilirler. E-devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu) adresinden ödemeler yapılmaktadır. Bunun dışında bazı bankalar üzerinden de emlak vergisi yapılabilmektedir.

ÖDEMEYENE CEZASI VAR

Ödeme yapılmadığı takdirde gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye başvurulması gerekli. Öte yandan internet vergi dairesi üzerinden de temerrüde düşen emlak vergisi borcunu öğrenmek mümkün. emlak vergisi tutarının yanı sıra, gecikme süresine üzerinden tahakkuk eden gecikme faizinin ödenmesi gerekiyor. Gecikme durumunda aylık yüzde 1,6 oranında ceza uygulanıyor.

Alp emlak vergisi ödemeleri gerçekleşmediği takdirde haciz işlemlerine kadar ciddi bir sürecin olduğunu belirterek, "Emlak vergisi muafiyeti hakkı olmayan kişilerin vergi borçlarını ödemeleri zorunlu olup emlak vergisi borcu ödenmediğinde aylık gecikme faizi işletilmekte olup belediyelerin vergi alacağı nedeniyle haciz hakları da bulunmaktadır. Ancak çoğu belediye emlak vergisi borcu nedeniyle haciz yapmayı tercih etmemektedirler. Bunun nedeni vergi borcu olan evin tapu satışı yapılamamasıdır. Tapudan devir ve satış gibi işlemlerde emlak vergisi borç sorgulaması yapılmakta olup satış öncesi mutlaka alacak tahsili yapılır ve tapu devrine o şekilde izin verilir" dedi.