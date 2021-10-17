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Emlak Konut’tan 9 ayda 9.3 milyarlık TL’lik satış

#Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı#Satış#Rakamlar
Emlak Konut’tan 9 ayda 9.3 milyarlık TL’lik satış

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2021 3. çeyrek satışlarını açıkladı.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen projelerde 1 Ocak-30 Eylül 2021 tarihleri itibariyle, yaklaşık 9 milyar 355 milyon TL (KDV hariç) değerinde, satışa esas brüt 643 bin 859 metrekare büyüklüğe ulaşan, 3 bin 829 adet bağımsız bölümün satıldığı belirtildi.

Bu satışların toplamda 1 milyar 591 milyon 225 bin liralık değerindeki 513 adeti de yabancıya satıştan geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2021 üçüncü çeyrek verilerine göre, çeyrek bazlı yıllık hedefimiz olan 8.14 milyar TL’yi yüzde 15 oranında aştığımız görülmektedir” denildi. Emlak Konut GYO, yılın son çeyreğine de yatırım hamlesiyle girdi. Şirket yılın son çeyreğinde 15 bin, 2022 sonuna kadar da 20 bin konut satışa sunacak. Yeni projeler İstanbul’da Çekmeköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sarıyer Ayazağa, Avcılar ve Kartal ilçelerinde yer alacak.

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#Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı#Satış#Rakamlar

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