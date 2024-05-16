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Emlak Konut’tan 11.5 milyarlık alım

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#Emlak Konut GYO#Fikirtepe#Kentsel Dönüşüm
Emlak Konut’tan 11.5 milyarlık alım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 07:00

Emlak Konut GYO, İstanbul Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1.615 bağımsız bölümü 11.5 milyar TL’ye aldığını duyurdu.

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İstanbul’un pilot kentsel dönüşüm bölgesi Fikirtepe’de, projeler yarım kalınca binlerce kişi mağdur olmuş ve Çevre ve Şehiricilik Bakanlığı yarım kalan projeleri tamamlamak için devreye girmişti. Bakanlık iştiraki Emlak Konut GYO ‘Yeni Fikirtepe’ adıyla bölgede inşa çalışmalarına başlamıştı.

HEDEF HIZLI TAMAMLAMAK

Şirketten yapılan açıklamada alım kararı için şu bilgiler paylaşıldı: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olarak yürüteceğimiz bu süreç içerisinde proje geliştirme maliyetleri Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Satın alma işlemi ekspertiz değerine göre gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımız tarafından elde edilen finansman geliri ile projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunulması hedeflenmektedir.

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Kısa ve uzun vadede İstanbul’un konut ihtiyacına cevap verecek olan bu adımın aynı zamanda yatırımcı olarak Emlak Konut GYO’yu tercih eden vatandaşlarımıza/hissedarlarımıza da kâr sağlayacağı aşikardır.

Gerçekleştirdiğimiz bu satın alma süreci tüm hukuki şartları haiz ve genel müdürlüğümüzün sürdürülebilir kârlılık hedefine uygun bir bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir. Emlak Konut GYO olarak; vatandaşlarımızın güvenli, enerji verimli, çevre dostu, sosyal donatılara sahip ve Sıfır Atık uyumlu hayat alanlarına kavuşması için dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”

 

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#Emlak Konut GYO#Fikirtepe#Kentsel Dönüşüm

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