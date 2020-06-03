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Ekonomi
Haber Giriş: 03.06.2020 - 15:11,Son Güncelleme:

Emlak Konut GYO’dan büyük fırsat

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Emlak Konut GYO’dan büyük fırsat
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Emlak Konut GYO, Türkiye'nin yarınlarına ve ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak yeni bir kampanyaya daha imza atıyor. “Hayallerini Erteleme Türkiye” diyen Emlak Konut GYO, ev sahibi olmak isteyenlerin hayalini mümkün hale getiriyor.

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO, “Hayallerini Erteleme Türkiye” sloganıyla bir ilke daha imza atıyor.  Yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olabileceğiniz kampanyada, taksit ödemeleri üçüncü yılda başlıyor.

Emlak Konut GYO, bugüne kadar olduğu gibi şimdi de ev sahibi olmak isteyenler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu hedefle başlatılan yeni kampanya, yaşamın başladığı teslime hazır ve yapımı devam eden projeleri kapsıyor. Sınırlı süre için geçerli olan bu fırsat; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli ve Niğde’de yer alan Emlak Konut GYO’nun tüm projelerinde ev sahibi olma olanağını sunuyor.

“Ülkemizin gücüne güveniyoruz, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz”

Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde gerekli önlemleri alarak çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, şunları aktardı:

“Dünya çapındaki Covid-19 salgını nedeniyle kritik bir dönemden geçiyoruz. Ülkemiz bu dönemi, aldığı etkili kararlar ve güçlü sağlık altyapısıyla başarılı şekilde yönetiyor. Alınan önlemler ve vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımıyla yeni normale geçiş yapıyoruz.   

Emlak Konut GYO olarak, ülkemizin yarınlarına güveniyoruz ve çalışmalarımızı kararlılıkla, hız kesmeden sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini hissediyoruz. Bu güvenin verdiği azim ve inançla “Hayallerini Erteleme Türkiye” diyor ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın hayalini mümkün hale getiriyoruz.

Hayata geçirdiğimiz her projemizde sağlam, güvenli, sosyal alanları ve yeşilin farklı tonları ile bütünleşen yaşam alanları sunuyoruz. Emlak Konut olarak insan ve çevre odaklı mekanlar tasarlamaya, hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Kampanyanın detaylarını da şu şekilde özetleyebiliriz; taksit ödemelerine 3.yılda başlayan vatandaşlarımız, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olabiliyor. Örneğin, 500.000 TL değerindeki eve yüzde 10 indirimle, 450.000 TL’ye sahip oluyorlar. Bu indirimli fiyat üzerinden sadece yüzde 5 peşinat, yani 22.500 TL ödeyerek isterlerse hemen evlerine taşınabiliyorlar. Taksit ödemelerine ise üçüncü yılda başlıyorlar. Üçüncü yılın başında yüzde 15’lik yani 67.500 TL ara ödeme yapılıyor ve taksit ödemeleri başlıyor. Kampanyamızla ilgilenen ve ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya gerekli tüm tedbirleri aldığımız satış ofislerimizi ziyaret edebilirler.

Bu büyük fırsatın vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz.”

Emlak Konut’un tüm projelerinde ev sahibi olmak çok kolay

Emlak Konut GYO’nun 26 projesinde sınırlı süre için geçerli olan bu büyük fırsat; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli, ve Niğde’deki projeleri kapsıyor. Farklı metrekarelerde daire seçeneklerine sahip olan projeler, sağlıktan eğitime, spor ve alışveriş alanlarından güvenliğe günlük yaşamın her alanında ihtiyaçları karşılıyor.

Kampanyaya dahil olan projeler:

  1. Avangart İstanbul
  2. Avrupark Hayat
  3. Başkent Emlak Konutları
  4. Büyükyalı İstanbul
  5. Cer İstanbul
  6. Düşler Vadisi
  7. Ebruli Ispartakule
  8. Evora İzmir
  9. Evora Denizli
  10. Gebze Emlak Konutları 3. Etap
  11. Göl Panorama Evleri
  12. İdealist Cadde
  13. İstmarina
  14. Karat 34
  15. Koordinat Çayyolu
  16. Köy Zekeriyaköy
  17. Merkez Ankara
  18. Nidapark İstinye
  19. Nidapark Küçükyalı
  20. Niğde Emlak Konutları
  21. Temaşehir Konya
  22. Tual Adalar
  23. Tual Bahçekent
  24. Semt Bahçekent
  25. Validebağ Konakları
  26. Yeniköy Konakları İstanbul
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