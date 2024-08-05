Emlak ilanında ‘katakulli’ bitiyor

Haberin Devamı

Emlakta yeni dönem 15 Eylül’de başlıyor. Ticaret Bakanlığı, konut satışında ‘doğrulanmış ilan’ dönemini açıyor. Vatandaş ya kendi konutunu kendi satacak ya da emlakçıya e-Devlet üzerinden yetki verecek. Böylece satmadığınız evinizi ilanda görmeyecek, hiçbir emlakçı yetkisi olmadığı evi ilana koyamayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vatandaşın kendine ait konutu yine ilana koyabileceğini söyledi. Ancak konutun emlakçı aracılığıyla satılmak istenmesi halinde emlakçıya e-Devlet üzerinden yetki verilmesinin gerekeceğini duyurdu. Bolat, “Böylece ilan sitelerinde gördüğünüz ilanların hiçbiri katakulli ya da tüketiciyi aldatmaya yönelik olmayacak” dedi. Bakan Bolat, son dönemde başta gençlerden olmak üzere ucuzluğu nedeniyle büyük ilgi gören Çinli e-ticaret sitesi Temu’ya yönelik önlemleri çok yakında açıklayacaklarını söyledi.

Haberin Devamı

KONUT SATIŞINDA YENİ DÖNEM

Bakan Bolat, Kayseri Ticaret Odası’nda cuma günü düzenlenen temmuz ayı ihracat verileri açıklamasının ardından yapılan sohbet toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Otomotiv ve emlak sektöründe fahiş fiyatların ortadan kalkması için aldıkları önlemleri anımsatan Bolat, otomotivde 6 ay 6 bin kilometre ikinci el satış düzenlemesini 31 Aralık 2024’e kadar uzattıklarını söyledi. Konut satışlarında 15 Eylül’de yeni bir düzenlemenin başlayacağını belirterek “Emlakta, ilan sitelerinde doğrulanmış ilan dönemine geçilecek. Böylece ilan sitelerinde gördüğünüz ilanların hiçbiri katakulli ya da tüketiciyi aldatmaya yönelik olmayacak. Konut satacak kişi e-Devlet üzerinden gayrı menkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek, yetkilendirilmiş emlakçılar bu satışlara aracılık edecekler” dedi. Bakan Bolat, otomotiv sektöründe de Eylül ayının sonlarında yeni bir düzenlemeyi getireceklerini belirterek, “Önce emlakı yayınlayacağız, kısa bir süre sonra, 1-2 hafta sonra da otomotiv için” diye konuştu.



Son dönemde ucuz fiyatlarıyla gençler başta olmak üzere tüketiciden büyük ilgi gören, gümrüklü gümrüksüz satışlarıyla dikkat çeken e-ticaret sitesi Çinli Temu’ya ilişkin bir soru üzerine ise Bolat, “Konunun çok yakın takipçisiyiz ve çalışıyoruz, gerekli kararları da aldık tedbirler anlamında, çok yakında göreceksiniz” dedi.

Haberin Devamı

FİYATLARDA DURAĞANLAŞMA

Bakan Bolat, tüm sektörlerde yaşanan fahiş fiyatlarla ilgili, “Şu anda birçok sektörde talep geri çekiliyor. Haziran ayından bu yana fiyatlarda bir durağanlaşma, stabil bir durum var. Kırmızı et, tavuk eti, süt ürünleri de dahil olmak üzere ki en temel ürünler olarak birçok üründe var bu” değerlendirmesinde bulundu.

‘SAHTE İLANLA KİRA ARTIŞI’ ÖNLENECEK

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, e-Devlet üzerinden vatandaşın ilan yetkisini emlakçıya nasıl vereceğini şöyle anlattı:

“Vatandaş e-Devlet üzerinden, kendine ait olan gayrimenkulü seçip orada açılacak pencereden emlakçının yetki kodunu girerek emlakçıyı yetkilendirecek. Konutunu kendi satmak isteyen yine ilan sitesine girip satabilir onda bir sıkıntı yok. Eylül 15’ten itibaren bunlar ‘doğrulanmış ilan’ diye çıkacak ama yılbaşı itibarıyla tamamı ‘doğrulanmış ilan’ olarak çıkmaya mecbur olacak. Ve böylece siz bir sabah kalktığınızda kendi evinizi ilan sitesinde satılırken görmeyeceksiniz. Bazıları, hiç kimse ilan vermediği halde emlak sitelerine girerek ilan veriyor, ‘sahte’ ilanlarla bu evleri satılıyor gösteriyorlardı. Siz müşteri olarak aradığınızda ‘yok’ diyorlar ‘biz onu sattık, size başka ev gösterelim.’ Amacımız burada manipülasyonu önleyerek daha doğru bir piyasanın işlerliği getirmek. Bu kiraların da düşmesine sebebiyet verecek çünkü kirada olmayan daireleri sanki kiradaymış gibi göstererek spekülasyon yapılıyor, fiyatlar şişiriliyordu. Aynı evi aynı aracı 10 kişi siteye girerek fiyatları yukarı çekerek, sanki piyasada böyle bir fiyat artışı varmış gibi gösteriyorlardı. Bu sistem 15 Eylül’de gelecek, arkasından aynı şekilde otomobille ilgili de sistemi devreye sokacağız. Gerçek ilanlarla piyasanın doğrulanmasını sağlamaya çalışıyoruz.”

Haberin Devamı

E-TİCARET YASASI NEDEN DEĞİŞİYOR

Bakan Bolat, iki yıl önce çıkarılan E-Ticaret Yasası’nda neden değişiklik yapıldığını, bu değişiklikten piyasanın yüzde 23’ünü elinde bulunduran firmanın yararlanacağı iddialarına şöyle yanıt verdi:

“Buradaki amaç, piyasada tek başına bir tekelleşme olmasın, rekabet olsun. Nitekim 2022 yılında çıkarılmış olan kanunun hükümleri uygulamada. Nedir onlar? Reklam, sponsorluk, kendi markasını aynı pazaryerinde aracılık ettiği firmalarla rekabet ettirmemesi, satamaması. Cüzdan uygulaması gibi bir finansal yani bir banka haline gelmemesi, kargoculuk yapmaması şeklindeki bütün kısıtlamalar uygulanıyor. Bu kanun tüm firmalar için uygulanır. Ülkemizdeki pazaryerleri ve e-ticaret firmalarının yurtdışı rakiplerine kıyasla güçlü kalabilmeleri için çıkarılıyor. Zaman içinde pazar paylarında değişiklik olabilecektir. Bu sefer Y firması, Z firmasına pazar payları yükselebilir, onlar da aynı kurallar tabi olacaklar.”