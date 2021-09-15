Emlak 2022 yılında yeniden canlanacak

İNSANLARIN artık erteledikleri talepleri yeniden gözden geçirmeye ve fiyat araştırması yapmaya başladığını belirten İzmirli Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Caner Tan, “İzmirde gözlemlediğim kadarıyla son 2 yıldır aktif şekilde büyük montanlı proje yapılmadı. Firmalar hep bir bekleme süreci içerisindeydi. Ekonomik belirsizlikler ve tereddütler nedeniyle durma noktasına gelen konut satışları, bir yandan artan evlilikler, doğumlar ve göç ile birlikte yeniden canlanmaya başladı. Türkiye’nin yıllık 1 milyon yeni konuta ihtiyacı var. 2022 yılının sektör için altın değerinde olacağını düşünüyorum. Her şeye rağmen gayrimenkul yatırımı kriz döneminde daha da önem kazandı. Çünkü altın örneğinde olduğu gibi; talebin arttığı zaman değil, azaldığı zaman yapılan alımlar kazandırır. Gayrimenkul almak için şimdi iyi bir dönemdeyiz. Bir süre sonra bu fiyatlara isteseniz de ulaşamayacaksınız” dedi. Caner Tan, bir süredir yeni inşaatların yapılmaması ve elde kalan stokların da erimesiyle birlikte fiyatların yükselmeye başladığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Diğer yandan artan inşaat maliyetleri nedeniyle de fiyat artışı tetiklendi. Pandemi öncesine göre, girdi maliyetleri çok artış gösterdi. Bu durum üretimi de etkiledi. Tüm bunlara rağmen barınma önemli bir ihtiyaçtır. Sağlam ve nitelikli konutlar her zaman ilgi görmeye devam edecek”



İKİ BÜYÜK PROJE YOLDA

Coordinat olarak iki büyük projeye hazırlandıklarını kaydeden Tan, “ Birincisi Bornovada 350 konutluk 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinden oluşan yaşam projesi. Modern mimari tasarıma sahip olacak proje depreme dayanıklı yapısı, sosyal donatıları ve konforuyla keyifli bir yaşam sunacak. Diğeri de yine aynı bölgede yer alan 200 adet 1+1 suit odalardan oluşan bir otel projesi. Otelin işletmesini kendi bünyemizde yapacağız. İki projeye de 2022 yılında başlayacağız. Teslim tarihini de 2 yıl olarak öngörüyoruz. Bir diğer projemiz ise Çeşme’de yapmayı planladığımız bir Rezidans projesi. Tüm projelerimizin toplamı maliyeti yaklaşık 500 Milyon TL olacak. Bizi takip eden önemli bir yatırımcı kitlemiz var. Müşterilerimizi bizlerin birer ortağı gibi görüyoruz. Onların fikirlerini her zaman dikkate alıyoruz. Pandemi döneminde iş gücümüzü koruduk. Önümüzdeki dönemde 80 olan çalışan sayımızı en az iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yaşanılan İzmir depreminde yapmış olduğumuz binalarımızın hiçbiri hasar görmedi. Hem deprem hem de pandemi sürecinden alnımızın akıyla çıktık. Kira garantili sistemimizde de herkesin ödemelerini günü gününe yaptık” diye konuştu.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Pandeminin kimsenin öngöremeyeceği bir süreci başlattığına dikkat çeken Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Onur Durmuş, firma olarak fizibilite çalışmalarını tamamladıkları ve askıya aldıkları projelere yeniden başlamaya hazırlandıklarını söyledi. “Şu anda pandeminin etkilerinin aşılama ve diğer önlemlerle birlikte daha kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum” diye konuşan Onur Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belirsizlik nedeniyle önümüzü görmek istedik. Bu süreçte girdi maliyetleri de çok arttı. Şu anda da müteahhitlerin ve inşaat firmalarının fiyatları boykotu nedeniyle iş durdurması söz konusu. İnşaat maliyetlerinin artması daire fiyatlarına da yansıdı. Yükselen fiyatlarsa satışların durağanlaşmasına neden oldu. Yeniden artan taleplerle birlikte Coordinat Yapı olarak Çeşme, Urla ve İzmir merkezdeki yeni projelerimize başlamak için çalışmalarımız sürüyor.”

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