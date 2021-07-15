Emisyon skandalı tazminatı! Volkswagen'den araç sahiplerine 3000 euro geri ödeme

Hollanda'daki Amsterdam Bölge Mahkemesi, Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW), emisyon testi sonuçlarını tahrif eden hileli bir yazılımla donatılmış dizel araçları satın alanlara 3 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme kararına göre, emisyon gizleme yazılımına sahip tahrif edilmiş ikinci el Volkswagen, Seat ve Škoda alanlara da bin 500'er euro ödenecek.

Volkswagen grubu, Amsteram Mahkemesi'nin kararı ile ilgili olarak temyiz başvurusu yapacağını açıkladı.

Volkswagen'in, 2015 yılında dizel otomobillerin toplu emisyon testlerini özel bir yazılımla manipüle ettiği ortaya çıkmıştı.

Emisyon testi sonuçlarını tahrif edilen yazılımların yer aldığı araçların, bilinenin aksine daha fazla zararlı madde salımında bulunduğu belirlenmişti.

Hollanda'da bu durumdan etkilenen yaklaşık 150 bin dizel otomobil sahibi adına "Car Claim Foundation" (Otomobil Alım Satım Vakfı) adlı kuruluşun açtığı davada, Amsterdam Bölge Mahkemesi, VW'nin gerekli düzenlemelere uymadığına karar verdi.

Mahkemeye göre, aracının düzenlemelere uygun olmasını beklemek bir alıcının en doğal hakkı. Eğer durum böyle değilse, bu otomobilin satış fiyatının düşmesine yol açabiliyor ve tüketiciler mağdur oluyor.

Mahkeme, tüketicilerin, "çevre dostu dizel otomobil satın aldıklarına inandıkları için" daha fazla fiyat ödediklerini belirterek, bu nedenle emisyon testi sonuçları manipüle edilmiş dizel araç alanlara 3'er bin euro tazminat ödenmesine hükmetti.

Mahkeme, ikinci el dizel araç satın alanlara da bin 500'er euro ödenmesini kararlaştırıldı.

VW'nin, Set ve Škoda araçları da kapsayan mahkeme kararı doğrultusunda, Hollandalı tüketicilere 225 ile 450 milyon euro arasında tazminat ödemesi bekleniyor.

Emisyon skandalı nedeniyle VW, tüketicilerin açtığı dava üzerine ABD'de 15 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

ABD Adalet Bakanlığı ile VW arasındaki anlaşma uyarınca, hileli egzoz emisyon yazılımlarına sahip yaklaşık 475 bin dizel aracın sahiplerine 10'ar bin dolar ödeme kararı almıştı.

Almanya Yüksek Mahkemesi de, onbinlerce VW kullanıcısının, hileli yazılıma sahip otomobilleri iade etme hakkına sahip olduğunu kararlaştırmıştı.

Geçen hafta İtalya'da da mahkeme, VW'nin 63 bin kullanıcıya 3 bin 300'er euro tazminat ödemesine karar verdi. Dava, İtalya'daki tüketici kuruluşu tarafından açılmıştı.

İspanya'da da, tüketici örgütünün başvurusu üzerine mahkeme, hileli emisyon yazılımı nedeniyle aldatıldıklarını belirttiği 5 bin 400 araç sahibine, 3'er bin euro ödenmesine hükmetti.

Hollanda Tüketici Derneği de, VW aleyhine mahkemeye başvurmuştu. Amsterdam Bölge Mahkemesi'nin aldığı tazminat kararı sonrası, tüketicilerin açtığı davanın düşürülmesi bekleniyor.

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