'Emisyon azaltımında ciddi potansiyele sahibiz'

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ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve ABD Özel İklim Elçisi John Kerrynin oturum başkanlığını yaptığı toplantıya 22 ülkeden bakan, üst düzey yönetici ile Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı ve Birleşmiş Milletler temsilcisi katıldı. Bakan Kurum, dünyanın dört bir yanında iklim değişikliği nedeniyle büyük krizler yaşandığını belirterek, "Hayatlarımızı derinden etkileyen bu krizlerle mücadelemizi, iş birliğimizi daha da güçlendirerek sürdürmek zorundayız” dedi.

ÖZEL SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye'nin süreci hızlanacak olan sosyal, ekonomik ve çevresel dönüşümü, ülkenin yeşil kalkınma hamlesinin gerçekleştirilmesi için fırsat olarak gördüğünü kaydeden Bakan Kurum, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın açıkladığı 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 'Ulusal Katkı Beyanı'mızı 2022 yılının sonuna kadar güncelleyeceğiz. Bu kapsamda tüm taraflarla yürüttüğümüz müzakere süreçlerimiz devam ediyor. Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele noktasında acilen yapılması gereken ne varsa, bunun yolunun uluslararası dayanışmadan ve iklim finansmanından geçtiğine inanmaktadır. Bugün küresel sermayeye sahip özel sektörün ve iş dünyasının rolünün çok önemli olduğunu, çok daha büyük sorumluluklar almaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu uluslararası şirketlerin, dünyaya pek çok devletten daha fazla destek olmaları, insanlığın selameti için daha çok çaba göstermeleri gerekmektedir. Bu anlamda Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelede teknolojiden, akıllı uygulama ve girişimlerden, yenilenebilir enerjiden tam faydalanmak için özel sektörümüzle çok sıkı çalışıyoruz. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatının üretim, ticaret ve istihdam üzerinde ne gibi bir etkisi olacağını yakından takip ediyoruz" diye konuştu. “Biz Türkiye olarak her zaman 'daha adil bir dünya mümkündür' inancıyla hareket ettik” diyen Bakan Kurum, “Dünyadan da beklentimiz; dezavantajlı, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ve gelişmekte olan ülkelerin, iklim değişikliğiyle mücadele ederken daha kırılgan hale gelmemesidir, bu ülkelere gerekli desteklerin eksiksiz verilmesidir” ifadelerini kullandı. m DHA