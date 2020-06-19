Emirates, 25 Haziran itibarıyla İstanbul uçuşlarına başlıyor

BAE vatandaşlarının ve BAE'de ikamet edenlerin seyahat etmesini kolaylaştırmaya yönelik yeni protokoller, BAE'nin seyahatlerin ve diğer ekonomik faaliyetlerin devam etmesinde sergilediği iyi planlanmış yaklaşımı yansıtıyor.

Emirates 10 şehirde daha yolcuları için tarifeli uçuş sunacağını duyurdu: Kolombo (20 Haziran'dan itibaren), Sialkot (24 Haziran), İstanbul (25 Haziran'dan itibaren); Auckland, Beyrut, Brüksel, Hanoi ve Ho Chi Minh City (hepsi 1 Temmuz'dan itibaren) ve Barselona ve Washington DC (hepsi 15 Temmuz'dan itibaren).

Emirates’in Sri Lanka, Vietnam ve Pakistan kalkışlı uçuşları sadece BAE ve sonraki varış noktalarına giden yolcuları taşıyacaktır.

Böylece Emirates'in yolcuları için sunduğu destinasyonların toplam sayısı 40 olurken, ülkelerine dönmek isteyen veya seyahat etmesi şart olan müşterilere daha fazla seçenek sunuluyor.

Haziran ayında İstanbul Havalimanı’na haftada iki kez gerçekleştirilen uçuşlar 25 Haziran’dan itibaren Perşembe ve Pazar günü gerçekleşecek. Uçuş Dubai’den yerel saatle 14: 15'te kalkacak ve İstanbul Havalimanı’na yerel saatle 17: 55'te varacak. Uçuş İstanbul Havalimanı’ndan ise yerel saatle 19: 25'te IST'den kalkacak ve ertesi gün 00: 55'te DXB'ye varacaktır.

2 Temmuz’dan itibaren 12 Temmuz’a kadar haftada üç kez gerçekleştirilecek uçuşlar her Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatlerde gerçekleşecek. 15 Temmuz’dan itibaren 31 Temmuz’a kadar ise Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere aynı saatlerde haftada beş uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Emirates Ticari İşler Direktörü Adnan Kazım şunları söyledi: "BAE yetkili makamları desteği ve ortaklığı sayesinde, Emirates olarak yolcularımız için sorunsuz ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz ve ilerleyen haftalarda daha fazla destinasyona uçuşa başlamak için sabırsızlanıyoruz. BAE hükümetinin BAE vatandaşlarının ve BAE'de ikamet edenlerin seyahat etmesini kolaylaştırmak için kısa bir süre önce yaptığı duyuru, ülkemizin ekonomik faaliyetlere devam etmek açısından gösterdiği titiz yaklaşımı ortaya koymaktadır. Kademeli olarak normal hizmet vermeye başlayan Emirates'in birinci önceliği daima müşterilerinin, ekibinin ve topluluklarının sağlığı ve güvenliği olacaktır."

Emirates Temmuz ayında ayrıca aşağıdaki şehirler için uçuşlara başlayacak: Londra Heathrow, Manchester, Frankfurt, Paris, Zurich, Madrid, Amsterdam, Kopenhag, Dublin, New York JFK, Toronto, Kuala Lumpur, Singapur ve Hong Kong.

Yolcular, varış ülkelerindeki seyahat ve göçmenlik giriş şartlarını karşıladıkları müddetçe, Dubai'den kolayca aktarma yaparak Orta Doğu, Asya Pasifik ve Avrupa veya Amerika Kıtası'ndaki ülkeler arasında seyahat etmek için rezervasyon yaptırabilirler.

ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK:

- Emirates, seyahatin her adımında, kapsamlı bir dizi tedbir uygulayarak yolcularının ve çalışanlarının hem yerde hem de havada güvende olmasını sağlıyor.

- İstanbul uçuşlarında tüm yolculara uçakta maske, eldiven, el dezenfektanı ve anti bakteriyel mendilden oluşan ücretsiz hijyen kitleri dağıtılacaktır.

- Dubai çıkışlı uçuşlarda ise hijyen kitleri check-in bankolarında verilmektedir.

- Uçuşlarda maske kullanımı zorunludur.

- Kabin bagajı için check-in yapılması gerekmekte olup yolcular yalnızca dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası veya bebek eşyaları gibi temel eşyaları uçağa getirebilecektir.

- Şoförlü özel araç servisi uygun olan noktalarda hijyen kurallarına uygun olarak devam etmektedir.

- Emirates’in şu anda hiçbir lounge’ı hizmet vermemektedir.

- Çevrimiçi check-in hizmeti şu an için kullanılamamaktadır.