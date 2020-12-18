Eminevim'in 2021 hedefi 200 bininci teslimat

Pandeminin etkisinde geçen 2020 yılında toplamda 175 bininci teslimata imza atan Eminevim, 2021 yılı büyüme stratejilerini ve teslimat hedeflerini belirledi. Yeni yıl hedeflerine ilişkin açıklamalar yapan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, güçlü ve kararlı bir şekilde yürütülen çalışmalarla 2021’de daha hızlı bir ivme yakalamayı amaçladıklarını ifade etti. Yeni yılı, azalması beklenen pandeminin etkisiyle 2020 yılından daha verimli geçirmeyi beklediklerini söyleyen Üstün, pandemi ile değişen alışkanlıklara uyum sağlayan hizmet modellerinin geliştirilmesine dönük yatırımların artacağını, dijitalleşme ve inovasyon alanında şirketi bir üst seviyeye taşıyacak yeni adımların atılacağını belirtti. Başlatılan bu çalışmalarla yeni döneme daha hazır gireceklerini kaydeden Üstün, 2021 yılını yüzde 27 büyüme ve toplamda 200 bin teslimat sayısına ulaşarak kapatmayı hedeflediklerini söyledi.



EV VE ARACINI FAİZSİZ ALANLARIN SAYISI 2020’DE YÜZDE 10 ARTTI



Mart ayında başlayan pandemi sürecinin etkisini 30 yıllık deneyimlerinden yararlanarak atlattıklarını ve hedeflerin bir sekteye uğramadan gerçekleştiğini açıklayan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, bu dönemde ev ve araç teslimatlarının yüzde 10 arttığını belirtti. Üstün, şöyle konuştu: “2020 yılı dünya için salgının etkisiyle başladı ve pek çok iş kolunu durma noktasına getirdi. Ancak bu dönemde değişime daha hızlı ayak uyduranlar ayakta kalmayı başardı. İşte biz de değişen alışkanlıklara karşı teknolojinin getirdiği yenilikleri kullanarak müşterimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam ettik. Faizsiz Elbirliği Sistemi ile verdiğimiz hizmetleri dijital ortama açarak Görüntülü Şube adını verdiğimiz inovatif çalışmamız ve Dijital Kayıt kanalımız aracılığıyla şubeye gitmeye gerek kalmadan tüm işlemlerin internetten kolayca yapılabilmesini sağladık. Hizmet kalitemizi artırmak adına geleceğin ihtiyaçlarına yönelik dönüşümü başlattık. Bu alanda yeni yatırımlarımızı da artırdık ve geleneksel iş modelleri yerine iş süreçlerimizin yönetimini de dijital alana kaydırarak yeni nesil ERP uygulaması SAP S/4HANA teknolojisine geçtik. Tüm bu çalışmalarla pandemi döneminde başvurularımızı beklediğimiz oranda artırırken ev ve aracını teslim ettiğimiz müşterimizin sayısını da yüzde 10 artırmayı başardık.”



EMİNEVİM, 2020 YILINDA EKONOMİYE 4 MİLYAR TL KATKI SUNDU



Araç ve konut pazarında uyguladığı faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim’in ayda ortalama iki binden fazla kişiye ev ve araç teslimatı geçekleştirdiğini ifade eden Üstün, her ay yapılan teslimatlarla ayda 350 milyon TL düzeyinde bir ekonomik katkı sağlandığını belirtti. Üstün, “ Her ay yaptığımız teslimatlara 2019 yılında Türkiye ekonomisine yılda 3,5 milyar TL kazandırırken 2020’deki gelişmelere rağmen bu sayıyı 4 milyar TL’ye çıkarmayı başardık. 2021 yılında ise artan konut ihtiyacına karşı ev sahibi olmak isteyenler için faizsiz Elbirliği Sistemi ile daha avantajlı çözümler sunmaya devam ederek bu katkıyı 4.7 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sistem üzerine yürütülen çalışmalara da değinen Üstün, “Bir süredir beklediğimiz ve kurucumuz merhum A. Emin Üstün’ün girişimleriyle adımları atılan sistemin yasalaşması üzerine çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki yıl içinde nihayate ermesini beklediğimiz bu çalışmalarla 2021 yılı faizsiz Elbirliği Sistemi’nin beklediği yıl olacak. Bu çalışmalar inanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği paylaşımcılığı ve katılımcılığı savunan İslam iktisadı anlayışının güçlenmesine de vesile olacak. Biz de Eminevim olarak yeni dönemde daha etkin ve mevcut finansal araçlar içerisinde daha güçlü bir alternatif olmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.