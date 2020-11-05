Eminevim yeni reklam filmiyle 80 milyonu bilgilendiriyor

1991 yÄ±lÄ±ndan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar hizmet verdiÄŸi sÃ¼rede bir milyon kiÅŸinin hayatÄ±na dokunan Eminevim, Ekim ayÄ±nda baÅŸlayan reklam filminin ikinci serisini KasÄ±m ayÄ±nda yayÄ±nladÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™de ev sahibi olmayÄ± bekleyen milyonlarca kiÅŸinin yanÄ±t aradÄ±ÄŸÄ± sorulara cevap veren bilgilendirici nitelikteki reklam filminde, ElbirliÄŸi Sistemiâ€™nin vermiÅŸ olduÄŸu gÃ¼venle faizsiz ve kredisiz ev sahibi olabilmenin yÃ¶ntemleri ve sistemin sunduÄŸu avantajlar anlatÄ±lÄ±yor. AynÄ± zamanda henÃ¼z faizsiz sistemle tanÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ geniÅŸ kitlelere, faizsiz ev ve araÃ§ sahibi olmak iÃ§in nelere dikkat edilmesi gerektiÄŸi anlatÄ±lÄ±rken, doÄŸru tercih iÃ§in teslimat sayÄ±larÄ±, ÅŸirket tarihi gibi Ã¶nemli detaylarÄ±n incelenmesi konusunda da insanlarÄ± bilgilendiriliyor.

Dijital mecralar ve ulusal TV kanallarÄ±nda yayÄ±nlanan reklam filminde, TÃ¼rkiyeâ€™deki milyonlarca kiÅŸi, aradÄ±ÄŸÄ± veya merak ettiÄŸi sorulara 44 saniyede cevap bulabilecek.

NOT AD AGENCY imzasÄ±yla ekrana gelen reklam filminin yÃ¶netmen koltuÄŸunda FÄ±rat ManÃ§uhan otururken, prodÃ¼ksiyonunuÂ Staff Film Ã¼stlendi.

Link: https://youtu.be/mXSdIKdMl0g

KÃœNYE

Reklam AjansÄ±: NOT AD AGENCY

Reklam Veren: EMÄ°NEVÄ°M

Marka Ä°letiÅŸim: Ahmet Burak Salman, Recep Burak ÅžengÃ¼n

Kreatif DirektÃ¶r: Ece Berktav Ã‡elik, Saadettin Konukseven, Ã‡aÄŸrÄ± Ã‡elik

Kreatif Ekip: TuÄŸba Ã–zbek, Didem KamilaÄŸaoÄŸlu, Ebranur Pursa, Sezin AktÃ¼rk, GÃ¼rkan UlupÄ±nar

ProdÃ¼ksiyon Åžirketi: Staff Film

YÃ¶netmen: FÄ±rat ManÃ§uhan

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ YÃ¶netmeni: Veli Kuzlu

Medya AjansÄ±: Media Club