Eminevim yeni reklam filmiyle 80 milyonu bilgilendiriyor
TÃ¼rkiyeâ€™de faizsiz ElbirliÄŸi Sistemi ile hizmet veren Eminevim, dikkat Ã§eken yeni reklam filmiyle faizsiz ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kiÅŸinin cevap aradÄ±ÄŸÄ± sorularÄ±n yanÄ±t bulmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak.
1991 yÄ±lÄ±ndan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar hizmet verdiÄŸi sÃ¼rede bir milyon kiÅŸinin hayatÄ±na dokunan Eminevim, Ekim ayÄ±nda baÅŸlayan reklam filminin ikinci serisini KasÄ±m ayÄ±nda yayÄ±nladÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™de ev sahibi olmayÄ± bekleyen milyonlarca kiÅŸinin yanÄ±t aradÄ±ÄŸÄ± sorulara cevap veren bilgilendirici nitelikteki reklam filminde, ElbirliÄŸi Sistemiâ€™nin vermiÅŸ olduÄŸu gÃ¼venle faizsiz ve kredisiz ev sahibi olabilmenin yÃ¶ntemleri ve sistemin sunduÄŸu avantajlar anlatÄ±lÄ±yor. AynÄ± zamanda henÃ¼z faizsiz sistemle tanÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ geniÅŸ kitlelere, faizsiz ev ve araÃ§ sahibi olmak iÃ§in nelere dikkat edilmesi gerektiÄŸi anlatÄ±lÄ±rken, doÄŸru tercih iÃ§in teslimat sayÄ±larÄ±, ÅŸirket tarihi gibi Ã¶nemli detaylarÄ±n incelenmesi konusunda da insanlarÄ± bilgilendiriliyor.
Dijital mecralar ve ulusal TV kanallarÄ±nda yayÄ±nlanan reklam filminde, TÃ¼rkiyeâ€™deki milyonlarca kiÅŸi, aradÄ±ÄŸÄ± veya merak ettiÄŸi sorulara 44 saniyede cevap bulabilecek.
NOT AD AGENCY imzasÄ±yla ekrana gelen reklam filminin yÃ¶netmen koltuÄŸunda FÄ±rat ManÃ§uhan otururken, prodÃ¼ksiyonunuÂ Staff Film Ã¼stlendi.
Link: https://youtu.be/mXSdIKdMl0g
KÃœNYE
Reklam AjansÄ±: NOT AD AGENCY
Reklam Veren: EMÄ°NEVÄ°M
Marka Ä°letiÅŸim: Ahmet Burak Salman, Recep Burak ÅžengÃ¼n
Kreatif DirektÃ¶r: Ece Berktav Ã‡elik, Saadettin Konukseven, Ã‡aÄŸrÄ± Ã‡elik
Kreatif Ekip: TuÄŸba Ã–zbek, Didem KamilaÄŸaoÄŸlu, Ebranur Pursa, Sezin AktÃ¼rk, GÃ¼rkan UlupÄ±nar
ProdÃ¼ksiyon Åžirketi: Staff Film
YÃ¶netmen: FÄ±rat ManÃ§uhan
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ YÃ¶netmeni: Veli Kuzlu
Medya AjansÄ±: Media Club
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