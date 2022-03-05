Emine Erdoğan, İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni’nde konuştu: Güçlü kadınlar yolları açıyor

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni’nde, “Toplumsal statüsü değişen ve güçlenen tek bir kadının bile, tüm dünya kadınlarının durumunun iyileşmesine kelebek etkisi yaptığını biliyoruz. Mesela, Türk kadının elde ettiği her başarı, kendi ülkemizdeki kadınlar için yol açıcı olduğu gibi, coğrafyamızdaki kadınları da olumlu etkiliyor” dedi.

Beşiktaş Raffles Otel’de dün düzenlenen ödül törenine Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Emine Erdoğan, ihracat şampiyonu ilk 15 kuruluşun kadın yöneticilerine ödüllerini TİM Başkanı İsmail Gülle ile birlikte verdi.

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OLUMLU ETKİLİYOR

Emine Erdoğan törendeki konuşmada, “Ödül alan tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum. Sergilediğiniz örnekliğin, ortaya koyduğunuz azmin geleceğin kadın liderlerine ilham olacağına inanıyorum. Kalkınma yalnızca büyümeyle bir tutulmaz. Kalkınma bir çok faktörün bir araya gelmesiyle elde edilebilecek bir sonuçtur. Kadın gücüne yatırım yapmak ülkenin geleceğine yatırım yapmaktır. Kadınların güçlendirilmesi ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor. Toplumsal statüsü değişen ve güçlenen tek bir kadının bile, tüm dünya kadınlarının durumunun iyileşmesine kelebek etkisi yaptığını biliyoruz. Mesela, Türk kadının elde ettiği her başarı, kendi ülkemizdeki kadınlar için yol açıcı olduğu gibi, coğrafyamızdaki kadınları da olumlu etkiliyor” dedi.

AYRIM YAPMAK SAYGISIZLIK

Çalışan-çalışmayan kadın ayrımının gösterilen emeğe saygısızlık olduğunu belirten Erdoğan, “Başarının sırrı, içinde bulunduğumuz ortamı iyi okumakta gizlidir. Yalnızca ülkemizde değil, küresel çapta, iş, işin tanımı, işin yapılma şekli, yeni bir çehreye bürünüyor. Bu dönüşümün temelinde ise teknoloji var. Kadınları kalkınmanın etkin aktörleri yapmaya çalışırken, bu değişim rüzgarındaki gerekli altyapı yatırımlarını atlamamalıyız. STEM dediğimiz, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına kız çocuklarımızın yönlendirilmesi son derece önemli. Gençlerimiz teknolojiye büyük ilgi duyuyor ve başarılarımız onlarda büyük bir özgüvene dönüşüyor. Bu ivmede, artan bir hızla kız çocuklarımızı da görmek istiyoruz” diye konuştu.

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KADINLARA HER ALANDA DESTEK ŞART

EMİNE Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Daha güzel, daha adil ve inceliklerle dolu bir dünyanın formülü kadınların güçlendirilmesidir. Kadınlarımız, onlara imkân oluşturulduğu ölçüde sınırsız bir güç oluyor. Kadınların eğitimden istihdama kadar her alanda desteklenmesini sağlayacak en önemli bir diğer unsur karar alma mekanizmalarında yer almalarıdır. Bugün ülkemizde kadınlar, eğitim, çalışma ve kamusal hayatta, asli kimlikleri yüzünden ayrımcılığa maruz kalmıyorlar. Böyle adaletli bir zeminde, kadınlara daha çok alan açmalı ve bu sayede ülkemizi daha ileri taşımalıyız.”

‘ALTERNATİF İŞ MODELİ SUNULMALI’

EVDEN çalışmak veya yarı zamanlı çalışmak isteyen kadınlara alternatif iş modelleri sunulması gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle konuştu: “Kadın liderler arttıkça, hangi sektörde olursa olsun, çevreden ekonomiye kadar, üretilen her politikada şekillendirici oluyorlar. Kadın sayısının yüksek olduğu parlamentolar daha etkin çevre politikaları üretiyor. Zira ben de, kadınların yönetiminde olduğu şirketlerin çevreye sıfır zarar ilkesine daha bağlı olduklarına inanıyorum. Birçok kadının, koşullar nedeniyle işi ve ailesi arasında bir seçime zorlandığını biliyoruz. Umuyorum tüm sektörlerde çalışma hayatı ile aile hayatı arasındaki hassas dengeyi bozmayan teraziler kurulur. İş ve ailenin çatışan iki alan olmasının önüne ancak böyle geçebiliriz. Kadınların yaygın olarak karşılaştığı sorunların bertarafı için yol haritaları çizmeliyiz.”