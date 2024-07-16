Emekliye zam vergi paketinde

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Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Başkan Vekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala’nın katılımıyla yapılan toplantıyla ilgili bilgi verdi. Birkaç alternatif çıkardıklarını vurgulayan Güler, “Bütçe dengeleri çok önemli. En düşük emekli maaşı nasıl bir rakama tamamlanabilir konusunda bir rapor çıkarttık. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Sunacağımız vergi düzenlemelerine ilişkin kanun teklifimiz içerisinde vermeyi düşünüyoruz” dedi.

FARKI SONRA YATACAK

Bu yılın ikinci yarısında emeklilerin aylıklarında, enflasyon farkı olarak yüzde 24.73 artış yapılacak. Bu zam doğrudan kök maaşlara uygulandığından kök maaşı 7 bin 710 lira ve altında olanları aylığı 10 bin liranın altında kalıyor. Bu miktar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ek ödemesiyle tamamlanıyor. 1 milyon 800 bin emeklinin kök maaşı 10 bin liranın altında kalırken 2 milyon civarında emekli ise belirlenen oranın da altında zam alabilecek. 8 bin 500 lira aylık alan emeklinin maaşı 10 bin 602 liraya yükselecek. Bu durumda maaşta yalnız 600 lira artış olacak.

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AK Parti’nin vergi paketine ekleyeceği önergeyle en düşük emekli aylığının 11 bin 500 liranın üstüne çıkarılması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, enflasyon farkı işlenen aylıklarını yarından itibaren almaya başlayacak. Ek artış düzenlemesi Meclis’te kabul edilirse Temmuz 2024’ten itibaren geçerli olacak. Maaşlardaki artış farkları sonraki günlerde hesaplara yatırılacak.