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En düşük emekli maaşı 7500 TL! Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geliyor

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#Emekli#Maaş#Zam
En düşük emekli maaşı 7500 TL Emekliye zam düzenlemesi Meclise geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 15:00

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu "Biz AK Parti grubu olarak en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasına ilişkin ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme için harekete geçildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerin maaşlarına yapılacak zamma ilişkin olarak "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu "Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindiğini, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz" dedi.

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#Emekli#Maaş#Zam

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