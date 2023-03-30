Emekliye maaş artışı yasalaştı

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TBMM Genel Kurulu'nda, 'İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. Kabul edilen kanuna göre; muharip gazilere verilen şeref aylığı ile vatani hizmet tertibi aylıklarının, sosyal güvence olup olmadığına bakılmaksızın net asgari ücrete yükseltilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda halihazırda 2 bin 961 TL olan şeref aylığının 8 bin 847 TL'ye çıkarılması amaçlanıyor. Kanun ile yüksek yargı ve üyelerinin maaş ve emekli aylıklarının Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı ve üyeleri ile eşitlenmesi hedefleniyor. 31 Aralık 2012 tarihinden önce İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılmış olan fazla veya yetersiz işsizlik ödeneği tutarının da silinmesi düzenleniyor.



Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesi 2 bin TL'ye çıkarılıyor. Düzenleme ile en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olarak düzenleniyor. Merkezi yönetim ve kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) geçici işçi statüsünde çalışanların sürekli işçi kadrosuna alınmasının da önü açılıyor.



ARAMA- KURTARMA EKİPLERİNE 'ÜSTÜN MADALYA'



Kanunla, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Türk ve yurt dışından gelenlere, 'üstün madalya' verilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda; deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarının ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlılık gösteren Türk vatandaşlarına 'Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası' yabancı kişilere ise Cumhurbaşkanı kararı ile 'Üstün Fedakarlık Nişanı' verilmesi öngörülüyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 7 BİN 500 TL OLDU



Güvenlik korucularının emekli aylıklarında da düzenleme yapıldı. Bu kapsamda; emekli güvenlik korucuları ile hak sahiplerinin emekli aylıkları da 7 bin 500 TL'ye yükseltiliyor.



Genel Kurul'da, EYT'lilerin işlemleriyle ilgili çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu personeline 3 ay süreyle verilecek fazla mesai ücretlerini artıran düzenleme da AK Parti'nin önergesiyle teklif metnine eklendi.

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GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO YOLU AÇILDI

Teklifle, geçici işçilerin çalışma süresi 11 ay 29 gün oldu, kadronun önü açıldı. Boşalan kadrolara ise kıdem sırasına göre önce mevsimlik işçiler atanacak.

Öte yandan, düzenlemenin 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı öngörülüyor.

BAKAN BİLGİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı. Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun" dedi.