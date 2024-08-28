Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? "18 bin TL yıllık promosyon veren banka var"

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Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal konu ile ilgili CNN TÜRK'te önemli bilgiler verdi. En düşük emekli maaşlarının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından bankalar promosyon yarışına girdi.

EMEKLİLER MAAŞLARINI İSTEDİKLERİ BANKAYA TAŞIYABİLİRLER

Emekli maaşı çeken vatandaşlarımız maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyorlar. Emeklilere Temmuz ayında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseltildi. Müşterisini kaybetmek istemeyen bankalarsa promosyon yarışına girdi.

EMEKLİYE HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal şunları söyledi:

Kamu bankaları 8 ile 12 bin TL arasında bir promosyon rakamı belirlediler. En düşük maaşlarda 8, en yüksek maaşta da 12.000 TL şeklinde.

Bir bankamız var, 15 bin TL nakit promosyon, 2 bin 500 TL'de çip para belirliyor. EFT havalede de aynı şekilde herhangi bir ücret almıyor.

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Başka bir bankamız, o da 15.000 TL bir rakam belirliyor.

C bankamız 12.000 TL bir nakit promosyon.

18 BİN TL PROMOSYON VEREN VAR

En yüksek şu anda bir bankamız var, 18 bin TL yıllık promosyonu var.

Bir diğer bankamız 15 bin TL nakit promosyon, 3 bin TL'de ek promosyon veriyor. EFT havalede de ücret almıyor.

Bir diğer bankamız 12 bin lira nakit artı 2 bin 500 sırada nakit ödül şeklinde karta yükleme yaparak bir promosyon belirlemiş ve EFT havaleye o da ücret almıyor.

F bankamız da 12 bin lira bir nakit promosyonu EFT havale de ücret almıyor.

"SADECE NAKİT PROMOSYONA BAKMASINLAR"

Murat Bal sözlerini şöyle sonlardı:

Banka maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlarımız sadece nakit promosyona bakmasınlar. O çok önemli ama aynı zamanda da bankanın diğer hizmetlerine ve hizmet ağına da baksınlar. Bu konuda ileride mağdur duruma düşmesinler. Bazı bankaların ATM'si bile olmayabilir.