Emekliye 500-750 TL promosyon

9 MİLYAR TL PROMOSYON



SGK ile Zirat Bankası arasındaki imza töreninde konuşan SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, “2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme yapılması çalışmalarını bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Emekli aylığı bin 500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira, bin 500-2 bin 500 lira arasında olan emeklilerimize 625 lira, 2 bin 500 lira üstünde aylık alan emeklilerimize ise 750 lira tutarında promosyon ödenmesi kararını aldık. Bu artışlarla birlikte bu dönemki promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağladık. Önümüzdeki dönemde 13 milyon emeklimize yaklaşık 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesinin yapılmasını öngörüyoruz. Emekli aylığı ödeyen en büyük pay Ziraat Bankamıza ait. Bu oran da yaklaşık yüzde 40 civarında olacak diye tahmin ediyoruz” dedi.



ASGARİ TUTARLAR



Emeklilerin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şartın maaş aldığı bankada 3 yıl kalma taahhüdünde bulunması olduğunu dile getiren Yılmaz, belirlenen rakamlar üzerinden, ilk olarak Ziraat Bankası ile protokol imzaladıklarını söyledi. Diğer bankalarla protokollerin de hızla imzalanacağını anlatan Yılmaz, “Az önce sayın genel müdürümüzle konuştuğumuzda da şunu ifade ettiler. Bugün itibarıyla tüm emeklilerimiz müracaat ettikleri takdirde promosyon bedelleri nakit olarak kendilerine ödenecek” ifadelerini kullandı. Yılmaz, açıklanan rakamların asgari rakamlar olduğunu da vurguladı.



KARTLA HARCAYIN



Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan ise “Özellikle emeklerimizden talebimiz, bankada maaş ödemeleri alırken mümkün olduğu kadar asgari ihtiyaçlar haricinde nakit yerine kartla alışveriş yapılması. Harcamaların hem banka hem de kredi kartlarıyla yapılmasını öneriyoruz” diye konuştu. Gülcihan, ödeme takvimine ilişkin de “Peşin ödeniyor. Üç yıllık taahhütname alma sürelerine göre, örneğin Nisan 2017’de taahhütname alınmış, Nisan 2020’de süresi bitiyor. Süresi dolduğu anda gelip taahhütnamesini veriyor, bunu da internette mobil uygulamadan yapabiliyor” bilgisini verdi.