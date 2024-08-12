Emeklilik fonlarının 7 aylık performansı belli oldu: BES’te hisseyi seçene rekor getiri

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TÜİK, temmuz enflasyonunu açıkladı, bireysel emeklilik sisteminin getirileri de belli oldu. 7 aylık dönemde BES’in ortalama getirisi yüzde 30.06 oldu. Aynı dönemde birikimlerini faizli fonlarda değerlendirenler yüzde 31.42 getiri elde ederken, faizsiz fonları tercih edenlerin getirisi ise yüzde 26.15 olarak gerçekleşti. Bu yılın 7 aylık döneminde gerçekleşen yüzde 28.76’lık TÜFE ile mukayese edildiğinde ise BES enflasyonun 1.3 puan üzerinde getiri sağladı. Faizli fonlar enflasyonun 2.66 puan üzerinde getiri sağlarken, faizsiz fonların getirisi ise enflasyonun 2.61 puan gerisinde kaldı.

Aynı dönemde diğer yatırım araçlarının getirilerine bakıldığında ise BIST 100 yüzde 34.19, mevduat faizi yüzde 34.71, altın yüzde 31.98, dolar ise yüzde 13.62 yatırımcısına getiri sağladı. TÜFE ile mukayese edildiğinde BIST 100 enflasyonun 5.43 puan üzerinde, mevduat faizi enflasyonun 5.95 puan üzerinde, altın ise enflasyonun 3.22 puan üzerinde reel getiri sağlarken, dolar ise enflasyonun 15.14 puan altında yatırımcısına kaybettirdi. Buna göre ortalama getirilerde BES; BIST-100, faiz ve altından sonra enflasyonun üzerine getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

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YATIRIM ARAÇLARINI GERİDE BIRAKTI

Ancak BES’teki bu getiriler, ortalama getiriler. Yani, BES’teki tüm emeklilik fonlarının getirilerinin ortalaması yüzde 30.06 oldu. BES’teki katılımcıların tercihlerine göre seçtikleri fonlar incelendiğinde ise durum farklılaşıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM), açıkladığı son verilere göre, sene başından ağustos ayına kadar geçen sürede en yüksek getiriyi, yüzde 51.35 ile hisse fonları sağladı. Yedi aylık dönemde birikimlerini hisse fonlarında değerlendirmeyi tercih edenler, enflasyonun 22.59 puan üzerinde, rekor sayılacak getiri sağladılar. Böylelikle BES’teki hisse fonlarının getirisi, tüm yatırım araçlarının çok üzerinde getiri sağlamış oldu.

FON SEÇMEYEN YÜKSEK GETİRİ SAĞLADI

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Sene başından bu yana BES, kıyas grupları arasında yer alan 20 emeklilik fonunun 11’i, enflasyonun üzerinde reel getiri sağladı. Bu dönemde BES’te yaşanan ilginç gelişme ise tasarruflarını değerlendirmede fon tercihinde bulunmak yerine, portföy yöneticilerine bırakanlar yüksek getiriler elde etti. Son birkaç yıldır BES katılımcıları fonlarını kendileri seçmek yerine emeklilik şirketlerinin portföy yönetim şirketlerine bırakıyor.

Bu yılın başından itibaren de hisse fonlarından sonra ikinci yüksek getiriyi, yüzde 47.26 ile ‘Değişken- Agresif’ fonlar, yani piyasa koşullarına göre yatırım enstrümanlarının tamamına veya bir kısmına yatırım yapmak için kurulmuş fonlar, sağladı. Buradaki getiri de enflasyonun 18.5 puan üzerinde oldu. Benzer şekilde, Değişken-Atak-Dinamik-Büyüme’ fonları da enflasyonun 14.51 puan üzerinde yatırımcısına getiri sağladı. Sene başından bu yana birikimlerini değerlendirmek için altın ve borçlanma araçları fonlarını tercih edenler ise enflasyonun bir-iki puan altında getiri elde etti.