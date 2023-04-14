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Emeklilerin maaş ve ikramiye ödemeleri başladı

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#Emekli#Maaş#İkramiye
Emeklilerin maaş ve ikramiye ödemeleri başladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 09:31

Milyonlarca emeklinin aylıkları ve ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Bayram ikramiyesi ve aylıklar bugün ödenmeye başlanacak.

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Ramazan Bayramı öncesi emekli maaşları ödenecek, EYT'liler de ilk aylıklarını alacak.

SSK emeklilerinden ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olanlara, hem aylık hem de bayram ikramiyesi bugün ödenecek.

TRT Haber'in haberine göre, ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise ödemeler yarın yapılacak.

24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri 16 Nisan'da hesaplarında olacak. EYT işlemlerini tamamlamış ve aylık hakkı kazananlar da ilk aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alacak.

Bağ-Kur kapsamında emekli olanların da aylık ve ikramiyeleri erken ödenecek. Ödemeler 17 ve 18 Nisan'da emeklilerin hesaplarına yapılacak.

Ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların 17 Nisan'da, ayın 27 ve 28'i olanlar ise 18 Nisan'da ödenecek.

emekli sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da hesaba geçecek.

 

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#Emekli#Maaş#İkramiye

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