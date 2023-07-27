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Emeklilerin maaş farkı ödemeleri yarın yapılacak

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#Emekli#Maaş#Fark
Emeklilerin maaş farkı ödemeleri yarın yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 12:46

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 Temmuz zam farkı ödemeleri 28 Temmuz Cuma günü yapılacak.

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Milyonlarca memur emeklisini ilgilendiren maaş farkı ödemesi yarın yapılacak. Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar yarın hesaplarından maaş farklarını çekebilecekler.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emekli Sandığı (4/1-(c)) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2023 tarihinde ödenecektir.

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Buna göre;

-Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

-Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

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2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.

SSK (4/1-(a)) ve BAĞKUR (4/1-(b)) kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günleri olan 17-28 Temmuz tarihlerinde ödenmeye başlanmıştır.

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#Emekli#Maaş#Fark

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