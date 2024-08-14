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Emeklilere şezlong ve şemsiye ücretsiz

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#Emekli#Şezlong#Şemsiye
Emeklilere şezlong ve şemsiye ücretsiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 12:19

Emekliler halk plajlarında şezlong ve şemsiyeleri ücretsiz kullanabilecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emekliler Yılı kapsamında, girişleri ücretsiz olan halk plajlarında, şezlong ve şemsiyelerin de emeklilere ücretsiz sunulacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Emeklilerimiz için yeni bir müjde. Emekliler Yılı kapsamında halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Halihazırda girişleri ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak."

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#Emekli#Şezlong#Şemsiye

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