Emeklilere promosyon müjdesi! İşte promosyon veren o bankalar

Emeklilere 2100 TL promosyon müjdesi verildi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli promosyon ödemeleri için gözler bankaları kampanya tekliflerine çevrildi. Emekli olma tarihine bakılmaksızın; eski ya da yeni tüm emekliler anlaşma sağladıkları bankadan 3 yıl maaş alacağına dair taahhüt vererek promosyon imkanından faydalanabilecek. Emekliler, maaşlarına ek olarak tek bir sefere mahsus olmak üzere ödeme alabilecek.

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Sosyal Güvenlik Kurumu Bankalarla Masaya Oturuyor

Banka promosyonu uygulaması üçüncü yılını doldururken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bankalarla yeniden masaya oturacak ve promosyon miktarları için düzenleme yapılacak. SGK’nın yaptığı açıklamaya göre; Türkiye Bankalar Birliği’yle yapılan görüşmenin sonrasında promosyon miktarında artışa gidilebileceği aktarıldı.

Bankaların Cephesinde Her Şey Yolunda

Bankalar, emeklilerin maaş müşterileri olmaları için verdikleri promosyon tutarını arttıracak. Bankalar, geçen yıllarda maaş tutarlarına bağlı olarak en yüksek 1000 TL promosyon imkanı sunuyordu. Bu yıl yapılan görüşmeler ve enflasyonu oranı baz alınarak promosyon miktarlarının yükselmesi bekleniyor. 2020 yılı içerisinde bankaların kampanya fırsatlarıyla beraber promosyon miktarları artacak.

Emekli Promosyon Ücretleri Ne Kadar?

Promosyon ücretleri, bankaların belirledikleri kampanyalar kapsamında değişiklik gösterir. Promosyona ek olarak sunulan banka kampanyalarından yararlanarak emekliler, promosyon miktarlarını arttırabilir.

AKBANK: 450 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 TL’ye varan promosyon ödemesi kampanyasına ek olarak; emekli maaş müşterisi kazandıranlar da 100 TL kampanya ücretinden yararlanabiliyor. Bankanın emekli maaş müşterilerine alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi kampanyaları da sunuluyor.

FİBABANK: Emekli maaşlarının miktarına bağlı olarak 300, 415 veya 500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

HALKBANK: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

ING BANK: 450 TL’ye varan promosyon ödemesine ek olarak banka maaş müşterilerine ekstra kampanya ücretleri teklif ediyor. Emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 TL, bir emekli arkadaşını ING'ye getirerek 150 TL ve ING Mobil kullanarak 50 TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI: 450 TL’ye varan promosyon ödemesine ek olarak; kredi kartı ücreti alınmıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sunuluyor.

QNB FİNANSBANK: QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank'a yönlendiren müşterilere, yönlendikleri emekli başına 125 TL olmak üzere toplamda 1.250 TL nakit kazanma fırsatı sunuyor. QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar.