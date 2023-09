Emeklilere 100'üncü yıl ikramiyesi mi geliyor? Ara zam için formüller masada

Haberin Devamı

Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak emekliye zam düzenlemesi masada yer alırken, bir de ikramiye ödenmesi gündeme geldi. Bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayramlarda ödenen ikramiyelerden hariç, bir üçüncü ikramiye ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hazırlık yaptığı öğrenildi.

RAKAMIN EN AZ 5 BİN LİRA OLACAĞI SÖYLENİYOR

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

ARA ZAM İÇİN FORMÜLLER MASADA

Öte yandan emeklilere yapılacak ara zam ile ilgili çeşitli formüller masaya geldi. Önümüzdeki ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak. Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirmenin ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi öncesinde de hayata geçirilebileceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme çalışması devam ederken, yapılacak ara zam konusunun ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

“İLAVE İKRAMİYELER ENFLASYONA KARŞI KORUNMADA RAHATLIK SAĞLAYABİLİR”

CNN TÜRK'te konuşan Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, emeklilere ek zam çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağız. Bu gerçekten kendi başına oldukça önemli bir nokta. Bu süreç içerisinde enflasyon karşısında durum da ortada. Böyle bir ikramiye konuşuluyor. Bunu yerinde buluyorum. Toplamda 15 milyon emekli var. Bunun bütçeye getireceği yükü de bir taraftan konuşmak gerek. Tüm bunlara rağmen şu anda enflasyon karşısında geliri azalan kesim var. Bunların desteklenmesi lazım. İlave ikramiyeler enflasyona karşı korunmada rahatlık sağlayabilir.

Haberin Devamı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz ise şunları söyledi:



Şu an geldiğimiz noktaya baktığımız zaman bir önceki dönemdeki enflasyon verisi çok çok önemli. Enflasyon verisini memur ve memur emeklilerine yılda iki kere defa zam şeklinde dönüyordu. Şu an içinde bulunduğumuz durum içinde enflasyon verisi ilk 6 ay %19,77. Son 6 aylık verisi şimdi belli değil. 19.44’lü zam şu an cepte durabilir. Ekim ayında bir zam verilmesiyle ilgili önceki yayınlarda ve şu anda da batı sektöründe seyyanen oransal ve en düşük maaşın belli bir rakama yükseltilmesiyle ilgili birçok haber dönüyordu. Ama dün akşam Tarafsız Bölge programında sayın Abdulkadir Selvi, kulis haberlerine değindi ve orada da SSK, Bağkur, memur emeklisine bir zam yapılacak ama buradaki zam seyyanen olacak şekilde bir kulis haberi paylaştı. Programı takip ettim, rakamsal bir ipucu verilmedi.