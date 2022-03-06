Emekliler emlak vergisi ödüyor mu? İşte, resmi kanun detayları

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Emekliler emlak vergisinden muaf tutulan kitleler arasında yer alıyor. İlk taksit Mart ayından başlayıp Mayıs sonuna kadar ödenen, ikinci taksit ödeme süreci ise Temmuz'da başlayan emlak vergisinden bazı kesimler muaf tutuluyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMİYOR?

1319 sayılı yasanın 8. Maddesinde göre bazı istisnalar sıralanmıştır. Buna göre, hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler. Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi ödemiyorlar. Söz konusu madde şöyle:

"Cumhurbaşkanı, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."