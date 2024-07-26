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Emekliler dikkat! Fark ödemeleri hesaplara geçti

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#Emekli Sandığı#Emekli#Maaş
Emekliler dikkat Fark ödemeleri hesaplara geçti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 09:35

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına göre Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere 14 günlük maaş farkları ödendi.

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Milyonlarca Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren maaş farkı ödemeleri hesaplara geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan açıklamada Emekli Sandığı’ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödeneceği açıklanmıştı.

Bugün itibarıyla maaş farkları hesaba geçti.

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#Emekli Sandığı#Emekli#Maaş

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