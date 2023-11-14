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Emekliler dikkat! 5 bin liralık ikramiyeler hesaplara geçti... e-Devlet'ten tek tuşla kontrol edilebiliyor

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#Emekli#Ödeme#SSK
Emekliler dikkat 5 bin liralık ikramiyeler hesaplara geçti... e-Devletten tek tuşla kontrol edilebiliyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 15:14

Çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarındaki tek seferlik ikramiye ödemelerine 11 Kasım itibarıyla başladı. Milyonlarca emekli 5 bin liralık ödemeyi aldı. Emekliler e-Devlet üzerinden ödemeyi rahatlıkla görebiliyor.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 5 bin liralık ödemeler bugün itibarıyla tüm çalışmayan emeklilerin hesaplarına geçti.

Çalışmayan emeklilere ödemeler 11 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başladı. 11-12-13 Kasım 2023 tarihlerinde SSK'lıların 5 bin lira ödemeleri yatarken bugün ise Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan maaş alanların ödemeleri gerçekleştirildi.

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ÖDEMELER KURUŞU KURUŞUNA E-DEVLET'TE YER ALIYOR

Ödeme almaya hak kazananlar da ödemeye alamayanların bilgileri e-Devlet'te yer alıyor. https://turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-emekliler-icin-bayram-ikramiyesi-ve-seyyanen-odeme-sorgulama linkine tıklayarak ödemenin yapılıp yapılmadığı, yapılmadıysa sebebi açıkça belirtiliyor.

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#Emekli#Ödeme#SSK

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