Emekliler dikkat! 5 bin liralık ikramiyeler hesaplara geçti... e-Devlet'ten tek tuşla kontrol edilebiliyor

Güncelleme Tarihi:
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 5 bin liralık ödemeler bugün itibarıyla tüm çalışmayan emeklilerin hesaplarına geçti.
Çalışmayan emeklilere ödemeler 11 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başladı. 11-12-13 Kasım 2023 tarihlerinde SSK'lıların 5 bin lira ödemeleri yatarken bugün ise Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan maaş alanların ödemeleri gerçekleştirildi.
ÖDEMELER KURUŞU KURUŞUNA E-DEVLET'TE YER ALIYOR
Ödeme almaya hak kazananlar da ödemeye alamayanların bilgileri e-Devlet'te yer alıyor. https://turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-emekliler-icin-bayram-ikramiyesi-ve-seyyanen-odeme-sorgulama linkine tıklayarak ödemenin yapılıp yapılmadığı, yapılmadıysa sebebi açıkça belirtiliyor.