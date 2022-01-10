Emekli vekillerin maaşı artacak

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Siyasetin gündeminde bir süreden beri yer alan emekli milletvekilleri maaş artışı, yeni yılda yeniden gündem oldu. Türk Parlamenterler Birliği yönetimi, tüm partileri dolaşarak, emekli milletvekili maaş artışlarının, Cumhurbaşkanı maaşı yerine, memur maaşına endekslenmesi için kulis yaptı. Bütçe görüşmeleri sırasında bir kez denenen, ancak uzlaşma olmadığı için hayata geçirilemeyen emekli milletvekili maaşlarının artış sisteminin değiştirilmesi çalışmaları, TBMM’nin tatilinin ardından yeniden gündeme geldi.

ERDOĞAN’A İLETİLDİ

Türk Parlamenterler Birliği yönetimi, parti gruplarını ziyaret ederek, taleplerini dile getirdiler. AK Parti yönetimi de konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletti. Erdoğan’ın, “Taleplerinde haklılar. Burada bir haksızlık var. Maaş artışlarının memur maaş artışına bağlanması için düzenleme yapılabilir. Ama bu konuyu muhalefetle görüşün, uzlaşma arayın. Tüm partiler destek verirse düzenleme yapalım. Sadece AK Parti olarak gündeme getirirseniz, istismar edilir” dediği öğrenildi.

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TURLAR YAPILDI

Bunun üzerine AK Parti yönetimi, muhalefetle görüştü. CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP düzenlemeye sıcak baktı. CHP bu konuda Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi’yi görevlendirdi. Hamzaçebi, böyle bir düzenleme yapılırsa, ‘memur maaş artış oranını geçemez’ ibaresi konulması gerektiğini söyledi. Yapılan değerlendirmelerden sonra CHP, bu çalışmanın içinde olmak istemedi. AK Partililer, “Bir çok eski milletvekili destek vereceklerini söylüyor. Sürekli telefonlar geliyor. Ortak imza olmadan bu gelirse, istismar edilir” dediler.

SON DAKİKAYA KALDI

Bu gelişmelerin ardından, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve içinde ücret artışlarına ilişkin düzenlemenin bulunduğu torba teklifin içine konulması çalışması gerçekleşmedi. Hazırlanan önerge teklifinin Genel Kurul görüşmeleri aşamasında gündeme gelebileceği öne sürülüyor. Parti kurmayları, bu düzenlemenin sadece emekli vekilleri ilgilendirdiğini, 16 bin 400 lira olan maaşın bu düzenleme ile 20 bin liraya ulaşacağını belirttiler. Eski vali ve eski genel müdürlerin emekli maaşlarının emekli milletvekillerinin maaşını geçtiği de ifade edildi.

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MEVCUT VEKİLLER

Mevcut milletvekilleri bu düzenleme kapsamı dışında bulunuyor. Milletvekilleri en yüksek devlet memuru maaşına göre artış aldığı için, bu kapsamda değerlendirilmiyorlar. Milletvekillerinin 30 bin lira olan maaşı, yüzde 30 memur maaş zammı ile yaklaşık 40 bin liraya yükseldi.