Emekli turiste Antalya planı: Turizmciler Avrupa’daki emeklileri Türkiye’ye çekecek paketi hazırladı

Haberin Devamı

Türkiye turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alan Antalya, şimdiden kış turizmine yönelik planlarını yapmaya başladı. Avrupa’da yaşayan yaklaşık 150 milyonluk emekliyi hedef pazar olarak seçen turizmciler, Avrupa’da hızla yükselen yaşam maliyetlerinin Antalya’daki kış turizminin önünü açacağını düşünüyor. Bu konuda özel bir çalışma hazırlayan 30 yıllık turizmci ve Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Avrupa’da hızla artan enerji fiyatlarının özellikle Almanya’da yaşayan emeklileri uzun süreli tatile yönlendireceğini vurguladı.

Yavuz, güncel rakamlar kullanarak hazırladığı çalışmanın detaylarını şöyle aktardı: “Son yaptığım araştırmalara göre; Almanya’da geçtiğimiz yıla göre doğal gaz yüzde 95, Benzin yüzde 35, elektrik yüzde 15, yiyecek içecek yüzde 20 artmış durumda. Brandenburg Federal Tüketici Kurumuna göre; bu yıl iki çocuklu bir aile benzin, doğal gaz, elektrik ve yiyecek içecek için geçen yıldan 3 bin 461 Euro daha fazla ödemek zorunda kalacak. Bu şimdilik böyle, eğer Rusya ile ilişkiler iyice çıkmaza girip vanalar tam kapanırsa, sıkıntı daha da büyüyecek.

Haberin Devamı

AVRUPALI HESAP YAPIYOR



Almanya’da ev bütçesine dair genel bir kural var: 50-30-20. Buna göre giderlerin yüzde 50’si ev, yaşam, araba, beslenme, ısınma, barınma ya, yüzde 30’u boş zaman, kitap, spor, eğlence ve kişisel giderlere, yüzde 20’si ise krediler, birikim ve çeşitli sigorta poliçelerine gidiyor. Yani ana gider ev ve barınma ile ilgili. Bunu iyi bilen emekli kesim bu kasvetli dönemden uzaklaşmanın peşinde. Şu anda kafalarındaki tek şey artan maliyetlerden kaçarak daha ferah günler geçirmek üzere birkaç aylığına güneşli diyarlara göçmek.”



“Emekliler gözünü buna dikmişken, turizmciler de yönünü onlara çevirmişti çoktan. Avrupa da yaklaşık 150 milyonluk dev bir emekli ordusu var. Ve sadece bir işaret bekliyorlar” diyen Yavuz şunları söyledi: “Uzun süreli konaklama paketleri her zaman vardı, ancak şartlar gereği bu sene çok daha önemli hale geldi. Durumu aylar öncesinden okuyan tur operatörleri hazırladıkları çok cazip paketlerle kış döneminde Avrupalı emeklilere uzun süreliğine yurt dışı tatil paketleri ile işareti verdiler. Antalya uzun süreli konaklama paketinde rakiplerine fark atıyor. 3 yıldızdan, 5 yıldıza kadar otel alternatifleri, oda-kahvaltı veya her şey dahil seçenekleri, Avrupa’dan kolay ulaşım imkanı, sağlık alt yapısı ve cezbedici fiyatları Antalya’yı rakiplerine göre oldukça öne çıkarıyor. Ab-in-den Urlaub tatil rezervasyon sitesi bu alternatifleri tatilcilerin beğenisine sunmuş. Buna göre Antalya 152 otel ve 56 geceleme imkânı ile en kapsamlı portföyü oluşturuyor. Kasım-Şubat dönemini kapsayan bu programda her bütçeye, her zevke uygun çok cazip oteller mevcut.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Helalleşmeye hevesli olan tek bir kişi var Haberi Görüntüle

GÜNLÜK 21 EURO



Fiyatlar hakkında bilgi veren Recep Yavuz, “Kumköy’deki 4 yıldızlı, tanınan, tercih edilen bir oteli örnek olarak alıyorum. Misafir, 15 Kasım 2022-10 Ocak 2023 tarihleri arasındaki 56 gecelemeli paket program için kişi başı 1209 Euro ödeyerek şu hizmetleri alıyor:

Almanya–Antalya Gidiş/dönüş uçak bileti, 56 gece/57 gün her şey dahil konaklama (Kahvaltı-öğle yemeği-akşam yemeği- gün boyu snacks, günlük kahve & pasta sunumu ve bütün lokal içecekler), Almanya’da Havalimanına tren bileti, Antalya havalimanı-otel arası transferler. Turistin günlük giderini bulmak için 1209’u 56’ya bölersek bir turistin günlük gideri, yemesi, içmesi, konaklaması dahil toplamda 21 Euro’ya geliyor. Aynı dönemi evinde geçirirse 21 Euro ile özellikle kış aylarında günü kurtarması imkânsız. Ayrıca yağmurlu Berlin günlerinde vanaları kısıp, battaniyeye sarılarak kışın geçmesini beklemekten çok daha cazip. Yani resim çok net ortada; bu kış Avrupa’da kalmak Antalya’da tatil yapmaktan daha pahalı. Antalya’nın sunduğu bu fırsatlar oteline ve sunulan hizmete göre değişiyor. 56 gün için 511 Euro ödeyebileceği 3 yıldızlı otelde, 9892 Euro’ya ultra lüks 5 yıldızlı otel de mevcut. Emeklilerin gelirleri arasında farklar var. Emeklilerin gelirleri, çalışırken aldıkları maaş ile doğru orantılı. İşte bu yüzden her emekliye hitap eden 152 otellik alternatif çok önemli. Antalya 152 otel, 50 bin yatak ile 4 ay boyunca kapılarını Avrupalı emeklilere açtı ve misafirlerini bekliyor” ifadelerini kullandı.