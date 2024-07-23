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Emekli Sandığı’ndaki fark ödemeleri 26 Temmuz’da

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#Sosyal Güvenlik Kurumu#PTT#Emekli Sandığı
Emekli Sandığı’ndaki fark ödemeleri 26 Temmuz’da
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 07:00

Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin fark ödeme tarihleri belli oldu.

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Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan açıklamada Emekli Sandığı’ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödeneceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, 2. grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında, 3. grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar TL’dir.”

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#Sosyal Güvenlik Kurumu#PTT#Emekli Sandığı

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