Emekli promosyonu ne zaman yatacak? Bankalar emekli promosyonlarını ne zaman ödeyecek?

Bankaların, emekliye verdiği promosyon için 2017’de başlayan 3 yıllık süre şubat ayında doldu. SGK ile bankalar arasında varılan anlaşmayla ödenen emekli promosyonları görüşmelerin ardından ödenmeye başlanacak. İşte, 2020 emekli promosyonları ile ilgili merak edilen bilgiler.

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor.

Ödemelerin yapılacağı kesin tarih henüz belli değil. Ancak ödemelerin 1 Mart tarihi itibariyle yapılması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle emekliler ilk defa toplu olarak banka promosyonu almıştı. Üç yıl süreli promosyon miktarı, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak belirlenmişti.

EMEKLİLER MASADA OLMAK İSTİYOR

Emekliler ise bu yılki görüşmelerde masada temsil edilmek istiyor. Yedi emekli derneğinden oluşan Türkiye Emekliler Platformu, SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılacak banka promosyonu görüşmelerinde yer alma talebinde bulundu. Geçen günlerde toplanan platformun dönem sözcüsü ve Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, kamu çalışanlarına ödenen banka promosyonlarının emeklilere de emsal teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Bankalardan çalışanlar ile emekliler arasında ayrım yapmamalarını isteyen Satılmış Çalışkan, “Banka promosyonları emeklilere çalışanlarla aynı oranda olmalı ve yıllık olarak ödenmeli. Bankaların da bu gerçeği görüp em