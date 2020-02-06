Emekli promosyonları ne zaman ödenecek? 2020 emekli promosyon ücretleri ne zaman belli olacak?

Emekli maaş zamlarının belirlenmesi ardından emekli promosyonlarının belli olacağı tarih merak edilmeye başlandı. SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulaması tamamlandı. Banka promosyonunda birçok emeklinin sözleşme süresi şubat ayı itibarıyla sona erecek. Gözler şimdi 2020 emekli promosyon ücretinde. İşte, emekli promosyon ücretlerinin belli olacağı tarihe ilişkin detaylar.

13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında gerçekleşecek. İki kurum şubat ayında bir araya gelerek yeni promosyon ücretini belirleyecek. Emekli promosyon ödemelerinin ne zaman belli olacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili bilgiler netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

EMEKLİLERDEN ARTIŞ TALEBİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı.

Üç yıllığına, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonda birçok emeklinin sözleşme süresi 2020'de sona erecek.

Yeni yılda promosyon için bankalarla tekrar masaya oturacak emekliler, yeni sözleşmede rakamların ekonomik koşullar dikkate alınarak, artırılmasını talep etti.

13 MİLYON EMEKLİ YARARLANDI

Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor.

Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.