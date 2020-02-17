Emekli promosyonları ne zaman ödenecek? 2020 emekli promosyon ücreti ne kadar?

Şubat ayı devam ederken emekli promosyonlarının ödeneceği tarih gündemde yer almaya başladı. SGK ile bankalar arasında varılan anlaşmayla, 2020 yılı emekli promosyonları belli olacak. Bazı özel bankalar ise yeni dönemi beklemeden promosyon tutarlarını güncelledi. Peki, emekli promosyonları için tarih belli oldu mu? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

PROMOSYON ÜCRETLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli promosyonları için milyonlarca emeklinin bekleyişi devam ediyor. Yeni dönem için emekliye ne kadar promosyon ödeneceği konusunda SGK ile kamu bankaları arasında pazarlıklar başladı. Önümüzdeki günlerde kamu bankaları yöneticileri yeni dönem görüşmeleri için masaya davet edilecek.

EMEKLİLER MASADA OLMAK İSTİYOR

Emekliler ise bu yılki görüşmelerde masada temsil edilmek istiyor. Yedi emekli derneğinden oluşan Türkiye Emekliler Platformu, SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılacak banka promosyonu görüşmelerinde yer alma talebinde bulundu. Geçen günlerde toplanan platformun dönem sözcüsü ve Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, kamu çalışanlarına ödenen banka promosyonlarının emeklilere de emsal teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Bankalardan çalışanlar ile emekliler arasında ayrım yapmamalarını isteyen Satılmış Çalışkan, “Banka promosyonları emeklilere çalışanlarla aynı oranda olmalı ve yıllık olarak ödenmeli. Bankaların da bu gerçeği görüp emeklilere tatmin edici bir miktarda katkı vermesi gerekiyor” diye konuştu.

ÜÇ YILLIĞINA 300-450 LİRA ARASINDA ÖDEME YAPILIYOR

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle emekliler ilk defa toplu olarak banka promosyonu almıştı. Üç yıl süreli promosyon miktarı, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak belirlenmişti.