‘Emekli maaşlarındaki fark için çalışma yapılıyor’

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Güler, 1 Ekim Salı günü başlayacak 28’inci Dönem 3. Yasama Yılı öncesi açıklama yaptı.

Yeni yasama yılında Genel Kurul’da ilk olarak Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’nin görüşmelerini tamamlayacaklarını anlatan Güler, tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifinin de gündeme geleceğini söyledi.

‘KANUN TEKLİFİ YOK’

Güler ayrıca, 2024 ile 2025’te emekli olacaklara bağlanacak aylıklarda fark olacağına ilişkin tartışmaları da değerlendirdi. Güler, emekli maaşları ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışması olduğuna dikkat çekerek “Şu anda kanun teklifi haline gelmiş bir şey yok. Bakanlık bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. 2024 ile 2025 arasında enflasyondan kaynaklı nasıl bir etki ortaya çıkabilir, bunun bir rapor haline getirilmesi lazım. Ona yönelik olarak da hakkaniyetli, orta bir çözüm ortaya konabilir” dedi.