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Ekonomi
Haber Giriş: 06.01.2021 - 13:38 | Son Güncelleme:

Emekli maaşı ne kadar oldu? İşte 2021 emekli maaşı hesaplama tablosu

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Emekli maaşı ne kadar oldu? İşte 2021 emekli maaşı hesaplama tablosu
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Emekli maaşı 2021 zammı aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Emekli ve memur maaşlarına yılda iki defa zam yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,36'ya karşılık geliyor. İşte 2021 zamlı emekli maaşı ücretleri

Emekli maaşı hesaplama işlemleri yoğun ilgi görüyor. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kere zam yapılıyor. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Buna göre en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Tabloda 2020 Aralık maaşa yansıyan zam tutarı, temmuz ayındaki 5.75 zam oranı üzerinden hesaplanmıştır. Zam oranı hesaplamasında ek ödemeler de dahil edilmiştir.

Emekli maaşı ne kadar oldu İşte 2021 emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekli maaşı ne kadar oldu İşte 2021 emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekli maaşı ne kadar oldu İşte 2021 emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekli maaşı ne kadar oldu İşte 2021 emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekli maaşı ne kadar oldu İşte 2021 emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekli maaşı ne kadar oldu İşte 2021 emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekli maaşı ne kadar oldu İşte 2021 emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekli maaşı ne kadar oldu İşte 2021 emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekli maaşı ne kadar oldu İşte 2021 emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekli maaşı ne kadar oldu İşte 2021 emekli maaşı hesaplama tablosu

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