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Ekonomi
Haber Giriş: 13.01.2021 - 22:41 | Son Güncelleme:

Emekli maaşı hesaplama tablosu! Emekli maaşı 2021 ne kadar oldu? Maaş farkları 15 Ocak'ta yatacak!

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Emekli maaşı hesaplama tablosu! Emekli maaşı 2021 ne kadar oldu? Maaş farkları 15 Ocak'ta yatacak!
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Emekli maaşı hesaplama tablosu, aralık ayı enflasyon rakamlarıyla belli olan 2021 emekli maaşı zam oranlarıyla açıklandı. Açıklanan rakamlara göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı. 2021 emekli zam oranlarının belli olmasının ardından emekli maaşı hesaplama işlemi gündeme geldi. İşte, 2021 emekli maaşı ve hesaplama tablosuyla ilgili ayrıntılar.

2021 emekli maaşı zammı ocak ayında belli oldu. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranıyla beraber hesaplama tablosu da yayımlandı. 2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Diğer yandan zamlı maaş ve enflasyon farkı 15 Ocak'ta yatacak.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Tabloda 2020 Aralık maaşa yansıyan zam tutarı, temmuz ayındaki 5.75 zam oranı üzerinden hesaplanmıştır. Zam oranı hesaplamasında ek ödemeler de dahil edilmiştir.

Emekli maaşı hesaplama tablosu Emekli maaşı 2021 ne kadar oldu Maaş farkları 15 Ocakta yatacak

Emekli maaşı hesaplama tablosu Emekli maaşı 2021 ne kadar oldu Maaş farkları 15 Ocakta yatacak

Emekli maaşı hesaplama tablosu Emekli maaşı 2021 ne kadar oldu Maaş farkları 15 Ocakta yatacak

Emekli maaşı hesaplama tablosu Emekli maaşı 2021 ne kadar oldu Maaş farkları 15 Ocakta yatacak

Emekli maaşı hesaplama tablosu Emekli maaşı 2021 ne kadar oldu Maaş farkları 15 Ocakta yatacak

Emekli maaşı hesaplama tablosu Emekli maaşı 2021 ne kadar oldu Maaş farkları 15 Ocakta yatacak

Emekli maaşı hesaplama tablosu Emekli maaşı 2021 ne kadar oldu Maaş farkları 15 Ocakta yatacak

Emekli maaşı hesaplama tablosu Emekli maaşı 2021 ne kadar oldu Maaş farkları 15 Ocakta yatacak

Emekli maaşı hesaplama tablosu Emekli maaşı 2021 ne kadar oldu Maaş farkları 15 Ocakta yatacak

Emekli maaşı hesaplama tablosu Emekli maaşı 2021 ne kadar oldu Maaş farkları 15 Ocakta yatacak

MAAŞ FARKI 15 OCAK'TA YATACAK

Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

 

 

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