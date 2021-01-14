Emekli maaş farkları yattı mı? Tarih verilmişti

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2021 emekli maaşı zammı 4 Ocak 2020'de belli oldu. Ocak ayı maaşlarını zamlı alacak olan emeklilere tarih açıklaması da gelmişti.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?



Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.



DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.



Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.