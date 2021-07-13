Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2021 zamlı emekli maaşı ödeme tarihi açıklandı

Emekli maaş farkları, binlerce kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi. Tüm gözler şimdi emekli maaşı zam farkları için yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte, o konuyla ilgili merak edilen bilgiler.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaş farkları için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemenin 12 Temmuz itibariyle maaş ve ikramiyelere ilaveten ödenebilmesi öngörülüyor.

5 Temmuz tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan emekli ikramiyeleri ile ilgili şunları söyledi;



"Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz."

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