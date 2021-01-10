Emekli maaş farkları bu hafta yatacak… İşte emekli maaş farklarının yatacağı tarih

Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşlar aylık emekli maaşlarına yıl içerisinde ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 kez zam alıyor. 2021’de yapılacak ilk zam oranı ocak ayının ilk günlerinde belli oldu. Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti.



Bu rakamla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı yapılacağı ortaya çıktı.



Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.



DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR



Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.

Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.