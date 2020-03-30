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Ekonomi
Haber Giriş: 30.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Emekli ikramiyeleri 7-11 Nisan’da ödenecek

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Emekli ikramiyeleri 7-11 Nisan’da ödenecek
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk “İkramiyeler SSK kapsamında olanlarda ödeme günü 17-18-19 olanlar için 7 Nisan, 20-21-22 olanlar için 8 Nisan, 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan’da, Bağ-kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek” dedi. Selçuk kamu bankalarının 76 yaş üstü aylıklarını evde ödediğini, PTT’den maaş alan 65 yaş üstündekilere ise, istekleri halinde ikramiyelerin eve gidilerek teslim edildiğini de vurguladı.

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