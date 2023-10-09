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Emekli dul ve yetim maaşı alanlar 5 bin liralık emekli ikramiyesinden faydalanabilecek mi?

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#Dul#Yetim#İkramiye
Emekli dul ve yetim maaşı alanlar 5 bin liralık emekli ikramiyesinden faydalanabilecek mi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 21:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5000 lira ödeneceğini açıkladı. Dul ve yetim maaşı alanlar da maaş hakediş oranına göre ödemeden yararlanacak.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5000 lira ödeme yapılacağını söyledi. Çalışan emekliler bu ödemeden yararlanamayacak.

12 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren ödeme Kasım ayının ilk yarısında hesaplara geçecek.

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DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Dul ve yetimleri de ilgilendiren bu gelişme sonrasında dul olup çocuğu olmayanlar yüzde 75, dul olup çocuğu olanlar yüzde 50, yetim olanlar da yüzde 25 oranında faydalanması bekleniyor.

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

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#Dul#Yetim#İkramiye

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