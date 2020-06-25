Emekli bayram ikramiyesi (kurban bayramı) hangi ay, ne zaman yatırılacak? İşte o tarihler

Geçtiğimiz bayram döneminde erken tarihte hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyesi için Kurban Bayramı çerçevesinde de aynı şekilde bir durumun yaşanıp yaşanmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak süreç normal işlerse emekli bayram ikramiyesi için ödeme tablosunun şu şekilde olması bekleniyor;

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurmuştu.

Bakan Selçuk açıklamasında, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesi 1000 TL'dir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi